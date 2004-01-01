Deploy Cryptgeon in one click installation.
Zero-knowledge encrypted note and file sharing with self-destructing messages based on views or expiry time.
Cryptgeon – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Cryptgeon – mitä sillä voi rakentaa?
Cryptgeon is a privacy-focused, open-source alternative to PrivNote for sharing sensitive information securely. All encryption happens client-side in the browser before data ever reaches the server, implementing a zero-knowledge architecture where even administrators cannot read message contents. Notes and files self-destruct after a configurable number of views or a time limit, ensuring sensitive data never lingers.
Self-hosting Cryptgeon on your VPS means your organization's secure communication channel runs on infrastructure you fully control — no third-party services, no data retention policies imposed by others, and complete freedom to configure expiration limits, file size caps, and access policies to match your security requirements.
Cryptgeon – tärkeimmät ominaisuudet
Zero-Knowledge Encryption
All encryption and decryption happens in the browser, so the server never has access to plaintext content — not even administrators can read messages.
Self-Destructing Messages
Notes and files expire automatically after a set number of views or a time limit, preventing sensitive data from persisting beyond its intended use.
File Sharing Support
Share encrypted files alongside text notes, making it suitable for securely transferring credentials, keys, and confidential documents.
No Account Required
Completely anonymous sharing — recipients access content via a unique link without creating an account or providing personal information.
Password Protection
Add an extra layer of security by protecting notes with a password that recipients must enter before decryption occurs.
Cryptgeon – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.