Ota Remark42 käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Tietosuojaan keskittyvä avoimen lähdekoodin kommentointijärjestelmä blogeille ja verkkosivustoille – kevyt, itse ylläpidettävä vaihtoehto Disqusille.
Remark42 – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Remark42 – mitä sillä voi rakentaa?
Remark42 on kevyt, avoimen lähdekoodin kommentointijärjestelmä blogeille ja verkkosivustoille, joka on suunniteltu yksityisyyttä kunnioittavaksi vaihtoehdoksi Disqusille, Facebook Commentsille ja muille kaupallisille kommentointialustoille. Go-kielellä kirjoitettu järjestelmä on suunniteltu matalaan muistinkulutukseen ja korkeaan samanaikaisuuteen, ja se upotetaan yhdellä JavaScript-katkelmalla mille tahansa verkkosivustolle – staattiseen HTML:ään, Hugoon, Jekylliin, WordPressiin, Next.js:ään tai mihin tahansa muuhun kehykseen – lisätäkseen ketjutettuja keskusteluja ilman kävijöiden seurantaa tai mainosten näyttämistä.
Remark42:n itseisännöinti VPS:lläsi pitää jokaisen lukijan kommentin, äänen ja tilin omassa infrastruktuurissasi sen sijaan, että kolmannen osapuolen SaaS louhisi niistä mainostietoja. Kompakti pino toimii yhdessä säilössä integroidulla BoltDB-tallennustilalla – erillistä tietokantaa tai välimuistia ei tarvita.
Remark42 – tärkeimmät ominaisuudet
Helppo upotus
Lisää yksi JavaScript-koodinpätkä mille tahansa verkkosivustolle lisätäksesi ketjutettuja kommentteja – toimii staattisten sivustojen, blogien ja minkä tahansa mukautetun HTML:n sallivan kehitysympäristön kanssa.
Usean palveluntarjoajan OAuth
Vierailijat kirjautuvat sisään Googlella, GitHubilla, Facebookilla, Twitterillä, Microsoftilla, Yandexillä, Patreonilla tai nimettömällä tai sähköpostilinkkikirjautumisella.
Yksityisyys etusijalla
Ei seurantapikseleitä, ei kolmannen osapuolen evästeitä, ei käyttäytymisprofiilien luomista — Remark42 tallentaa vain sen, mitä tarvitaan kommenttien ja ilmoitusten näyttämiseen.
Markdown ja ketjutus
Täysi Markdown-tuki sisältäen koodilohkot, sisäkkäiset vastaukset, äänestyksen ja muokkaus/poisto säädettävillä aikarajoilla.
Moderointityökalut
Sisäänrakennetut järjestelmänvalvojan työkalut joukkomoderointiin, IP-osoitteiden estoon, loukkaavan sisällön suodatukseen, kommenttien hakuun sekä sähköposti-/Telegram-ilmoituksiin uusista kommenteista.
Varmuuskopiointi ja vienti
Kompakti BoltDB-tallennustila automaattisilla päivittäisillä varmuuskopioilla, Disqus- ja WordPress-kommenttien tuonti sekä JSON-vienti siirtoa varten.
Remark42 – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.