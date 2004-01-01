Remark42 on kevyt, avoimen lähdekoodin kommentointijärjestelmä blogeille ja verkkosivustoille, joka on suunniteltu yksityisyyttä kunnioittavaksi vaihtoehdoksi Disqusille, Facebook Commentsille ja muille kaupallisille kommentointialustoille. Go-kielellä kirjoitettu järjestelmä on suunniteltu matalaan muistinkulutukseen ja korkeaan samanaikaisuuteen, ja se upotetaan yhdellä JavaScript-katkelmalla mille tahansa verkkosivustolle – staattiseen HTML:ään, Hugoon, Jekylliin, WordPressiin, Next.js:ään tai mihin tahansa muuhun kehykseen – lisätäkseen ketjutettuja keskusteluja ilman kävijöiden seurantaa tai mainosten näyttämistä.

Remark42:n itseisännöinti VPS:lläsi pitää jokaisen lukijan kommentin, äänen ja tilin omassa infrastruktuurissasi sen sijaan, että kolmannen osapuolen SaaS louhisi niistä mainostietoja. Kompakti pino toimii yhdessä säilössä integroidulla BoltDB-tallennustilalla – erillistä tietokantaa tai välimuistia ei tarvita.