Jopa 69 % alennus Remark42 tuotteelle

Ota Remark42 käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.

Tietosuojaan keskittyvä avoimen lähdekoodin kommentointijärjestelmä blogeille ja verkkosivustoille – kevyt, itse ylläpidettävä vaihtoehto Disqusille.

Julkaise sovelluksesi välittömästi
Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
5,49/kk
Valitse paketti
30 päivän tyytyväisyystakuu
Ota Remark42 käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.

Remark42 – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
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Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Remark42 – mitä sillä voi rakentaa?

Remark42 on kevyt, avoimen lähdekoodin kommentointijärjestelmä blogeille ja verkkosivustoille, joka on suunniteltu yksityisyyttä kunnioittavaksi vaihtoehdoksi Disqusille, Facebook Commentsille ja muille kaupallisille kommentointialustoille. Go-kielellä kirjoitettu järjestelmä on suunniteltu matalaan muistinkulutukseen ja korkeaan samanaikaisuuteen, ja se upotetaan yhdellä JavaScript-katkelmalla mille tahansa verkkosivustolle – staattiseen HTML:ään, Hugoon, Jekylliin, WordPressiin, Next.js:ään tai mihin tahansa muuhun kehykseen – lisätäkseen ketjutettuja keskusteluja ilman kävijöiden seurantaa tai mainosten näyttämistä.

Remark42:n itseisännöinti VPS:lläsi pitää jokaisen lukijan kommentin, äänen ja tilin omassa infrastruktuurissasi sen sijaan, että kolmannen osapuolen SaaS louhisi niistä mainostietoja. Kompakti pino toimii yhdessä säilössä integroidulla BoltDB-tallennustilalla – erillistä tietokantaa tai välimuistia ei tarvita.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Remark42 – tärkeimmät ominaisuudet

Helppo upotus

Lisää yksi JavaScript-koodinpätkä mille tahansa verkkosivustolle lisätäksesi ketjutettuja kommentteja – toimii staattisten sivustojen, blogien ja minkä tahansa mukautetun HTML:n sallivan kehitysympäristön kanssa.

Usean palveluntarjoajan OAuth

Vierailijat kirjautuvat sisään Googlella, GitHubilla, Facebookilla, Twitterillä, Microsoftilla, Yandexillä, Patreonilla tai nimettömällä tai sähköpostilinkkikirjautumisella.

Yksityisyys etusijalla

Ei seurantapikseleitä, ei kolmannen osapuolen evästeitä, ei käyttäytymisprofiilien luomista — Remark42 tallentaa vain sen, mitä tarvitaan kommenttien ja ilmoitusten näyttämiseen.

Markdown ja ketjutus

Täysi Markdown-tuki sisältäen koodilohkot, sisäkkäiset vastaukset, äänestyksen ja muokkaus/poisto säädettävillä aikarajoilla.

Moderointityökalut

Sisäänrakennetut järjestelmänvalvojan työkalut joukkomoderointiin, IP-osoitteiden estoon, loukkaavan sisällön suodatukseen, kommenttien hakuun sekä sähköposti-/Telegram-ilmoituksiin uusista kommenteista.

Varmuuskopiointi ja vienti

Kompakti BoltDB-tallennustila automaattisilla päivittäisillä varmuuskopioilla, Disqus- ja WordPress-kommenttien tuonti sekä JSON-vienti siirtoa varten.

Remark42 – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀

Noel
Noel

Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.

Omkar
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Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.

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Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.

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30 päivän tyytyväisyystakuu

Kokeile ilman riskejä 30 päivän tyytyväisyystakuumme turvin. Katso lisätiedot hyvityskäytännöstämme.

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