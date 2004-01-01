Ota openrouteservice käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
OpenStreetMap-dataan perustuva itseisännöity reititysmoottori, jossa on reittiohjeet, isokronit ja matriisi-API:t autoille, pyörille ja jalankulkijoille.
openrouteservice – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
openrouteservice – mitä sillä voi rakentaa?
openrouteservice on HeiGITin kehittämä avoimen lähdekoodin reititysmoottori, joka muuntaa OpenStreetMap-datan tuotantovalmiiksi reittiohjeiksi, aika-etäisyysmatriiseiksi ja isokronisiksi saavutettavuuspolygoneiksi. Toisin kuin kaupalliset kartoitus-API:t, se tarjoaa kehittäjille ilmaisen, täysin läpinäkyvän reitityksen taustaohjelman, jossa on profiilit viritetty autoille, raskaille tavarankuljetusajoneuvoille, polkupyörille, jalankulkijoille ja pyörätuoleille.
openrouteservicen itseisännöinti omalla VPS:lläsi poistaa pyyntökohtaisen hinnoittelun, nopeusrajoitukset ja kolmannen osapuolen tiedonjaon. Hallitset, mitkä alueet ja profiilit ladataan, pidät asiakkaiden koordinaatit yksityisinä, ja voit laajentaa moottoria mukautetuilla OSM-otteilla, rajoituksilla ja korkeustiedoilla, jotka on räätälöity sovellukseesi.
openrouteservice – tärkeimmät ominaisuudet
Reittiohjeet API
Laske pisteestä pisteeseen ja usean pysähdyksen reittejä käännös käännökseltä -ohjeilla, geometrialla ja korkeustiedoilla useiden kuljetusprofiilien välillä.
Isokroninen saavutettavuus
Luo aikaan tai etäisyyteen perustuvia monikulmioita, jotka näyttävät tarkalleen, kuinka pitkälle käyttäjä voi matkustaa mistä tahansa lähtöpisteestä tietyllä budjetilla.
Matriisilaskenta
Laske monesta moneen -matka-ajat ja -etäisyydet yhdellä pyynnöllä, ihanteellinen logistiikkaan, lähetykseen ja toimitusalueen optimointiin.
Useita siirtoprofiileja
Toimitetaan viritetyillä profiileilla autoille, raskaille ajoneuvoille, pyörille, jalankulkijoille ja pyörätuoleille, jotka kaikki noudattavat OSM:n pääsyrajoituksia ja -sääntöjä.
Pohjautuu OpenStreetMapiin
Lataa mikä tahansa OSM PBF -poiminta Geofabrikista tai omasta lähteestäsi tarjotaksesi täysin itsenäisen reitityksen niille alueille, joita todella tarvitset.
OpenAPI ja Swagger UI
Standardien mukainen REST-rajapinta sisäänrakennetulla Swagger-dokumentaatiolla helpottaa reitityksen integrointia verkko-, mobiili- ja taustasovelluksiin.
openrouteservice – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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