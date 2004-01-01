openrouteservice on HeiGITin kehittämä avoimen lähdekoodin reititysmoottori, joka muuntaa OpenStreetMap-datan tuotantovalmiiksi reittiohjeiksi, aika-etäisyysmatriiseiksi ja isokronisiksi saavutettavuuspolygoneiksi. Toisin kuin kaupalliset kartoitus-API:t, se tarjoaa kehittäjille ilmaisen, täysin läpinäkyvän reitityksen taustaohjelman, jossa on profiilit viritetty autoille, raskaille tavarankuljetusajoneuvoille, polkupyörille, jalankulkijoille ja pyörätuoleille.

openrouteservicen itseisännöinti omalla VPS:lläsi poistaa pyyntökohtaisen hinnoittelun, nopeusrajoitukset ja kolmannen osapuolen tiedonjaon. Hallitset, mitkä alueet ja profiilit ladataan, pidät asiakkaiden koordinaatit yksityisinä, ja voit laajentaa moottoria mukautetuilla OSM-otteilla, rajoituksilla ja korkeustiedoilla, jotka on räätälöity sovellukseesi.