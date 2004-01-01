Lidarr on automatisoitu musiikkikirjaston hallintaohjelma, joka on rakennettu hyväksi havaitun arr-kehyksen päälle. Se seuraa artistien diskografioita, valvoo RSS-syötteitä uusien albumijulkaisujen varalta, käynnistää lataukset haluamasi asiakasohjelman kautta ja järjestää kaiken asianmukaisesti tunnisteilla varustettuihin ja jäsenneltyihin kansioihin – kaikki ilman manuaalista puuttumista.

Lidarrin käyttäminen VPS:llä pitää sen aktiivisena 24/7, varmistaen, että uudet julkaisut tallennetaan heti niiden ilmestyessä, vaikka kotikoneesi olisivat pois päältä. Se integroituu qBittorrentin, SABnzbd:n, NZBGetin ja muiden latausasiakasohjelmien kanssa, ja yhdistyy Plexiin, Jellyfiniin ja Embyyn päivittääkseen musiikkipalvelinkirjastosi jokaisen hankinnan jälkeen.