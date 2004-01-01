Asenna Lidarr yhdellä napsautuksella.
Automaattinen musiikkikokoelman hallintaohjelma, joka seuraa artistien diskografioita ja järjestää lataukset MusicBrainz-metadatan avulla.
Lidarr – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Lidarr – mitä sillä voi rakentaa?
Lidarr on automatisoitu musiikkikirjaston hallintaohjelma, joka on rakennettu hyväksi havaitun arr-kehyksen päälle. Se seuraa artistien diskografioita, valvoo RSS-syötteitä uusien albumijulkaisujen varalta, käynnistää lataukset haluamasi asiakasohjelman kautta ja järjestää kaiken asianmukaisesti tunnisteilla varustettuihin ja jäsenneltyihin kansioihin – kaikki ilman manuaalista puuttumista.
Lidarrin käyttäminen VPS:llä pitää sen aktiivisena 24/7, varmistaen, että uudet julkaisut tallennetaan heti niiden ilmestyessä, vaikka kotikoneesi olisivat pois päältä. Se integroituu qBittorrentin, SABnzbd:n, NZBGetin ja muiden latausasiakasohjelmien kanssa, ja yhdistyy Plexiin, Jellyfiniin ja Embyyn päivittääkseen musiikkipalvelinkirjastosi jokaisen hankinnan jälkeen.
Lidarr – tärkeimmät ominaisuudet
Automaattinen julkaisun valvonta
Seuraa mitä tahansa artistia ja lataa automaattisesti uudet albumit, singlet ja EP:t heti kun ne ilmestyvät määritetyille indeksoijillesi.
Laatuprofiilin päivitykset
Määritä ensisijaiset ääniformaatit, ja Lidarr korvaa automaattisesti heikkolaatuisemmat tiedostot FLAC- tai korkeamman bittinopeuden versioilla, kun niitä tulee saataville.
MusicBrainz Metatiedot
Rikasta kirjastoasi tarkoilla artistinimillä, albumin kansikuvilla, julkaisupäivillä ja kappaleluetteloilla, jotka on hankittu MusicBrainzista.
Mediapalvelimen integrointi
Käynnistä Plexin, Jellyfinin tai Embyn kirjastojen skannaukset automaattisesti latausten valmistuttua, jotta uusi musiikki ilmestyy heti.
Diskografian hallinta
Tarkastele artistien täydellisiä luetteloita, merkitse haluamasi albumit ja seuraa, mitkä julkaisut puuttuvat tai tarvitsevat laadunparannuksia yhdestä hallintapaneelista.
Lidarr – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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