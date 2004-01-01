Asenna Teable yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin kooditon tietokanta taulukkolaskentakäyttöliittymällä, joka toimii PostgreSQL:n avulla ja tukee reaaliaikaista yhteistyötä.
Teable – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Teable – mitä sillä voi rakentaa?
Teable on nopea, avoimen lähdekoodin vaihtoehto Airtablelle, joka yhdistää tutun taulukkolaskentaohjelman käyttöliittymän PostgreSQL-tietokannan täyteen tehoon. Se tukee monipuolisia kenttätyyppejä, useita näkymätiloja, reaaliaikaista yhteistyötä ja rivitason suodatusta — kaikki tietokannan tukemana, jota hallitset täysin.
Teablen itseisännöinti VPS:llä tarkoittaa, että yrityksesi tiedot sijaitsevat omassa PostgreSQL-instanssissasi ilman rivirajoituksia, ilman käyttäjäkohtaisia maksuja ja ilman toimittajalukitusta. Tiimit voivat rakentaa sisäisiä työkaluja, projektiseurantaohjelmia ja CRM-tyyppisiä tietokantoja ilman koodin kirjoittamista.
Teable – tärkeimmät ominaisuudet
PostgreSQL-taustaohjelmisto
Kaikki tiedot tallennetaan omistamaasi standardiin PostgreSQL-tietokantaan, ilman omaa formaattia tai toimittajalukitusta.
Useita näkymätyyppejä
Vaihda ruudukko-, galleria-, kanban-, kalenteri- ja lomakenäkymien välillä käsitelläksesi tietoja kuhunkin työnkulkuun sopivassa muodossa.
Reaaliaikainen yhteistyö
Useat tiimin jäsenet voivat muokata taulukoita samanaikaisesti reaaliaikaisilla päivityksillä ja ilman ristiriitoja.
Ei rivirajoituksia
Toisin kuin SaaS-vaihtoehdot, itse isännöity Teable ei aseta keinotekoisia rajoituksia riveille, taulukoille tai työtilan koolle.
API-käyttö
RESTful API:n avulla voit integroida Teable-tiedot ulkoisiin työkaluihin, automaatioalustoihin ja mukautettuihin sovelluksiin.
Teable – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
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