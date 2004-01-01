Teable on nopea, avoimen lähdekoodin vaihtoehto Airtablelle, joka yhdistää tutun taulukkolaskentaohjelman käyttöliittymän PostgreSQL-tietokannan täyteen tehoon. Se tukee monipuolisia kenttätyyppejä, useita näkymätiloja, reaaliaikaista yhteistyötä ja rivitason suodatusta — kaikki tietokannan tukemana, jota hallitset täysin.

Teablen itseisännöinti VPS:llä tarkoittaa, että yrityksesi tiedot sijaitsevat omassa PostgreSQL-instanssissasi ilman rivirajoituksia, ilman käyttäjäkohtaisia maksuja ja ilman toimittajalukitusta. Tiimit voivat rakentaa sisäisiä työkaluja, projektiseurantaohjelmia ja CRM-tyyppisiä tietokantoja ilman koodin kirjoittamista.