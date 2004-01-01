Asenna Komari yhdellä napsautuksella.
Kevyt, itse isännöity palvelinvalvontapaneeli agenttipohjaisella tiedonkeruulla ja reaaliaikaisilla mittareilla.
Komari – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Komari – mitä sillä voi rakentaa?
Komari on kevyt, avoimen lähdekoodin palvelinvalvontatyökalu, joka on rakennettu itse isännöiville käyttäjille, jotka tarvitsevat reaaliaikaisen näkyvyyden infrastruktuuriinsa ilman yritystason valvonta-alustojen aiheuttamaa ylimääräistä kuormitusta. Se käyttää pientä agenttia, joka on asennettu jokaiseen valvottuun palvelimeen keräämään suorittimen, muistin, levyn ja verkon mittareita, jotka näytetään sitten selkeässä verkkokojelaudassa.
Koska Komari on itse isännöity, kaikki palvelintelemetriasi pysyy omassa infrastruktuurissasi ilman, että tietoja lähetetään kolmannen osapuolen palveluihin. SQLite-pohjainen rakenne tarkoittaa nollaa ulkoista tietokantariippuvuutta, mikä tekee siitä nopean ottaa käyttöön ja helpon ylläpitää jopa pienille tiimeille ja yksin toimiville käyttäjille.
Komari – tärkeimmät ominaisuudet
Agenttipohjainen valvonta
Asenna kevyt Komari-agentti mille tahansa palvelimelle kerätäksesi ja suoratoistaaksesi mittareita takaisin keskitettyyn hallintapaneeliisi.
Reaaliaikaiset mittarit
Tarkastele suorittimen käyttöä, muistin kulutusta, levyn I/O:ta ja verkon suorituskykyä, jotka päivittyvät reaaliaikaisesti verkkokäyttöliittymässä.
Monipalvelimen hallintapaneeli
Valvo kaikkia palvelimiasi yhdestä näkymästä, jossa jokainen agentti raportoi itsenäisesti keskusisännälle.
Nolla ulkoista riippuvuutta
SQLite-tallennustila tarkoittaa, ettei erillistä tietokantapalvelua tarvitse hallita – vain säiliö ja pysyvä tietomäärä.
Mukautettu teematuki
Mukauta hallintapaneelin ulkoasua vastaamaan mieltymyksiäsi tai organisaatiosi brändiä.
Komari – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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