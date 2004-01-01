Komari on kevyt, avoimen lähdekoodin palvelinvalvontatyökalu, joka on rakennettu itse isännöiville käyttäjille, jotka tarvitsevat reaaliaikaisen näkyvyyden infrastruktuuriinsa ilman yritystason valvonta-alustojen aiheuttamaa ylimääräistä kuormitusta. Se käyttää pientä agenttia, joka on asennettu jokaiseen valvottuun palvelimeen keräämään suorittimen, muistin, levyn ja verkon mittareita, jotka näytetään sitten selkeässä verkkokojelaudassa.

Koska Komari on itse isännöity, kaikki palvelintelemetriasi pysyy omassa infrastruktuurissasi ilman, että tietoja lähetetään kolmannen osapuolen palveluihin. SQLite-pohjainen rakenne tarkoittaa nollaa ulkoista tietokantariippuvuutta, mikä tekee siitä nopean ottaa käyttöön ja helpon ylläpitää jopa pienille tiimeille ja yksin toimiville käyttäjille.