Asenna Annif yhden napsautuksen asennuksena.
Monikielinen automaattinen asiasanoituksen työkalupakki kirjastoille, arkistoille, museoille ja tutkimuksen työnkuluille.
Annif – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Annif – mitä sillä voi rakentaa?
Annif on Kansalliskirjaston avoimen lähdekoodin työkalupakki, joka määrittää aihetermistön dokumenteille automaattisesti. Se yhdistää leksikaalisia, tilastollisia ja koneoppimisen taustajärjestelmiä, mukaan lukien TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE ja ensemble-mallit, jotta luetteloijat voivat valita tai yhdistellä algoritmeja, jotka sopivat parhaiten kuhunkin kokoelmaan ja kieleen.
Annifin itseisännöinti omalla VPS-palvelimella pitää koulutuskorpukset, kontrolloidut sanastot ja bibliografiset metatiedot täysin omassa hallinnassasi sen sijaan, että ne lähetettäisiin kolmannen osapuolen indeksointipalveluun. Kontti tarjoaa REST API:n ja selainpohjaisen käyttöliittymän projektien testaamiseen, joten Annifin integrointi olemassa oleviin luettelointiputkiin tai mukautettujen asiakasohjelmien rakentaminen vaatii vain HTTP-kutsuja.
Annif – tärkeimmät ominaisuudet
Useita indeksointitaustaohjelmia
Valitse TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE ja stwfsapy, tai yhdistä ne kokonaisuuksiksi, jotka on viritetty kullekin kielelle ja kokoelmalle.
Monikielinen tuki
Konfiguroitavat analysaattorit käsittelevät suomea, ruotsia, englantia, saksaa ja muita kieliä Snowball-vartaloijien, Voikon ja spaCy-putkien kautta.
REST API ja verkkokäyttöliittymä
Sisäänrakennettu selaimen käyttöliittymä mahdollistaa projektien kokeilemisen, kun taas OpenAPI-dokumentoitu REST-päätepiste integroi Annifin olemassa oleviin luettelointityökaluihin.
Kontrolloidut sanastot
Lataa SKOS-, TSV- tai CSV-sanastoja, kuten YSO, LCSH tai oma tesauruksesi, jotta ehdotukset pysyvät yhdenmukaisina auktoriteettitiedostojen kanssa.
CLI koulutukseen ja arviointiin
Hallitse projekteja, kouluta malleja ja mittaa tarkkuutta ja palautusta kultastandardikorpusia vastaan skriptattavan komentorivikäyttöliittymän avulla.
Annif – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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