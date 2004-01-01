Annif on Kansalliskirjaston avoimen lähdekoodin työkalupakki, joka määrittää aihetermistön dokumenteille automaattisesti. Se yhdistää leksikaalisia, tilastollisia ja koneoppimisen taustajärjestelmiä, mukaan lukien TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE ja ensemble-mallit, jotta luetteloijat voivat valita tai yhdistellä algoritmeja, jotka sopivat parhaiten kuhunkin kokoelmaan ja kieleen.

Annifin itseisännöinti omalla VPS-palvelimella pitää koulutuskorpukset, kontrolloidut sanastot ja bibliografiset metatiedot täysin omassa hallinnassasi sen sijaan, että ne lähetettäisiin kolmannen osapuolen indeksointipalveluun. Kontti tarjoaa REST API:n ja selainpohjaisen käyttöliittymän projektien testaamiseen, joten Annifin integrointi olemassa oleviin luettelointiputkiin tai mukautettujen asiakasohjelmien rakentaminen vaatii vain HTTP-kutsuja.