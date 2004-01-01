Tududi on itse isännöity tuottavuussovellus tehtävien, projektien, alueiden ja muistiinpanojen hallintaan selkeässä hierarkkisessa rakenteessa. Se ylittää perusmuistilistat täydellä toistuvien tehtävien moottorilla, CalDAV-synkronoinnilla (tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird), Telegram-integraatiolla tehtävien luomiseen ja päivittäisiin yhteenvetoihin sekä valinnaisella OIDC/SSO:lla tiimikäyttöönottoja varten. Käyttöliittymä tukee 24 kieltä ja tummaa/vaaleaa tilaa.

Tududin itse isännöinti pitää tehtävätietosi kokonaan omalla palvelimellasi – ei tilausta, ei tiedonlouhintaa eikä kolmannen osapuolen pääsyä projekteihisi ja muistiinpanoihisi. Koska se toimii SQLite-tietokannalla, erillistä tietokantapalvelua ei tarvitse hallita: yksi kontti, kaksi volyymia, ja tuottavuustyökalusi toimii HTTPS:n takana.