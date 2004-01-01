Asenna Tududi yhdellä napsautuksella.
Itseisännöity tehtävien- ja projektinhallinta CalDAV-synkronoinnilla, toistuvilla tehtävillä ja OIDC-todennuksella.
Tududi – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Tududi – mitä sillä voi rakentaa?
Tududi on itse isännöity tuottavuussovellus tehtävien, projektien, alueiden ja muistiinpanojen hallintaan selkeässä hierarkkisessa rakenteessa. Se ylittää perusmuistilistat täydellä toistuvien tehtävien moottorilla, CalDAV-synkronoinnilla (tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird), Telegram-integraatiolla tehtävien luomiseen ja päivittäisiin yhteenvetoihin sekä valinnaisella OIDC/SSO:lla tiimikäyttöönottoja varten. Käyttöliittymä tukee 24 kieltä ja tummaa/vaaleaa tilaa.
Tududin itse isännöinti pitää tehtävätietosi kokonaan omalla palvelimellasi – ei tilausta, ei tiedonlouhintaa eikä kolmannen osapuolen pääsyä projekteihisi ja muistiinpanoihisi. Koska se toimii SQLite-tietokannalla, erillistä tietokantapalvelua ei tarvitse hallita: yksi kontti, kaksi volyymia, ja tuottavuustyökalusi toimii HTTPS:n takana.
Tududi – tärkeimmät ominaisuudet
Projektien ja alueiden hierarkia
Järjestä tehtäviä projektien sisällä, ryhmittele projekteja alueisiin ja seuraa alitehtävien edistymistä — kaikki yhdessä selkeässä käyttöliittymässä.
CalDAV-synkronointi
Synkronoi tehtävät kaksisuuntaisesti minkä tahansa CalDAV-yhteensopivan asiakasohjelman kanssa: tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird ja muiden kanssa.
Toistuvien tehtävien moottori
Ajoita tehtävät toistumaan päivittäin, viikoittain, kuukausittain tai mukautettujen kaavojen mukaisesti automaattisella tulevien esiintymien luonnilla.
Telegram-integraatio
Luo tehtäviä ja vastaanota päivittäisiä yhteenvetoja Telegram-botin kautta avaamatta verkkokäyttöliittymää.
OIDC- ja SSO-tuki
Todennetaan Googlen, Oktan, Keycloakin, Azure AD:n tai minkä tahansa OpenID Connect -palveluntarjoajan avulla tiimikäyttöönottoja varten.
Tududi – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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