Icinga 2 on Nagiosin moderni seuraaja, uudelleenkirjoitettu C++:lla suorituskyvyn parantamiseksi ja rakennettu tehokkaan konfiguraation DSL:n, natiivin REST API:n ja laajennettavien ominaisuusmoduulien ympärille. Se tarkistaa isäntien, palveluiden, verkkolaitteiden ja sovellusten saatavuuden, laskee tilasiirtymät ja käyttökatkokset ja laukaisee ilmoitukset, kun jokin menee rikki — kaikki tuhansien olemassa olevien Nagios-yhteensopivien lisäosien tukemana.

Tämä malli niputtaa Icinga 2:n Icinga DB:n, Redis-pohjaisen synkronointiohjelman ja Icinga Web 2:n kanssa, jotta saat täydellisen valvontapinon modernilla hallintapaneelilla heti käyttövalmiina. Itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää jokaisen hälytyksen, mittarin ja isäntäluettelon hallitsemassasi infrastruktuurissa, ilman isäntäkohtaista hinnoittelua tai toimittajalukitusta.