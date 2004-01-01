Asenna Icinga 2 yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin valvonta-alusta isännille, palveluille ja mittareille tehokkaalla DSL:llä ja REST-rajapinnalla.
Icinga 2 – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Icinga 2 – mitä sillä voi rakentaa?
Icinga 2 on Nagiosin moderni seuraaja, uudelleenkirjoitettu C++:lla suorituskyvyn parantamiseksi ja rakennettu tehokkaan konfiguraation DSL:n, natiivin REST API:n ja laajennettavien ominaisuusmoduulien ympärille. Se tarkistaa isäntien, palveluiden, verkkolaitteiden ja sovellusten saatavuuden, laskee tilasiirtymät ja käyttökatkokset ja laukaisee ilmoitukset, kun jokin menee rikki — kaikki tuhansien olemassa olevien Nagios-yhteensopivien lisäosien tukemana.
Tämä malli niputtaa Icinga 2:n Icinga DB:n, Redis-pohjaisen synkronointiohjelman ja Icinga Web 2:n kanssa, jotta saat täydellisen valvontapinon modernilla hallintapaneelilla heti käyttövalmiina. Itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää jokaisen hälytyksen, mittarin ja isäntäluettelon hallitsemassasi infrastruktuurissa, ilman isäntäkohtaista hinnoittelua tai toimittajalukitusta.
Icinga 2 – tärkeimmät ominaisuudet
Nagios-liitännäisen kanssa yhteensopiva
Uudelleenkäyttää koko Nagios-liitännäisekosysteemin, joten olemassa olevat tarkistusskriptit HTTP:lle, SMTP:lle, levylle, suorittimelle, tietokannoille ja varmenteille toimivat ilman muutoksia.
Moderni verkkohallintapaneeli
Icinga Web 2 Icinga DB -moduulin kanssa tarjoaa nopean luettelo-, suodatus- ja yksityiskohtaisen käyttöliittymän, jossa on tumma tila, massakuittaus ja modaalinen käyttökatkojen ajoitus.
Tehokas konfiguraatio-DSL
Sääntöjen, mallien ja isäntäryhmien avulla voit määrittää valvonnan sadoille isännille muutamalla rivillä sen sijaan, että toistaisit isäntäkohtaisia lohkoja.
REST API ja tapahtumat
Täysi REST-rajapinta isännille, palveluille, käyttökatkoille, kommenteille ja kuittauksille ohjaa automaatiota, koontinäyttöjä ja ChatOps-integraatioita.
Icinga DB -suoratoistosynkronointi
Redis-pohjainen synkronointidemon suoratoistaa jokaisen tarkistustuloksen ja tilamuutoksen MariaDB:hen, jotta verkkokäyttöliittymä heijastaa aina reaaliaikaista tilaa minimaalisella viiveellä.
Hajautettu valvonta
Pääkontti voi myöhemmin hyväksyä satelliitti- ja agenttialueita, mikä mahdollistaa skaalauksen useisiin datakeskuksiin samasta määrityspuusta.
Icinga 2 – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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