Label Studio on suosituin avoimen lähdekoodin datan annotointialusta, jolla on yli 27 000 GitHub-tähteä ja joka tukee annotointia kaikissa tärkeimmissä datatyypeissä – teksti, kuvat, ääni, video, HTML, aikasarjat ja multimodaaliset yhdistelmät. Tiimit käyttävät sitä rakentaakseen korkealaatuisia harjoitusaineistoja mukautettavilla annotointimalleilla, koneoppimisen avustamalla annotoinnilla ja annotoijien välisillä yhdenmukaisuusmittareilla.

Label Studion itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää arkaluonteiset harjoitusaineistot – lääketieteelliset kuvat, talousasiakirjat, omistusoikeudellinen yrityssisältö – kokonaan omassa infrastruktuurissasi, ilman käyttäjä- tai annotointikohtaisia maksuja. Tämä käyttöönotto yhdistää Label Studion PostgreSQL 16:n kanssa luotettavaa projekti- ja annotointitallennusta varten.