Asenna Label Studio yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin datan annotointialusta tekstin, kuvien, äänen, videon ja aikasarjadatan annotointiin koneoppimismalleja varten.
Label Studio – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Label Studio – mitä sillä voi rakentaa?
Label Studio on suosituin avoimen lähdekoodin datan annotointialusta, jolla on yli 27 000 GitHub-tähteä ja joka tukee annotointia kaikissa tärkeimmissä datatyypeissä – teksti, kuvat, ääni, video, HTML, aikasarjat ja multimodaaliset yhdistelmät. Tiimit käyttävät sitä rakentaakseen korkealaatuisia harjoitusaineistoja mukautettavilla annotointimalleilla, koneoppimisen avustamalla annotoinnilla ja annotoijien välisillä yhdenmukaisuusmittareilla.
Label Studion itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää arkaluonteiset harjoitusaineistot – lääketieteelliset kuvat, talousasiakirjat, omistusoikeudellinen yrityssisältö – kokonaan omassa infrastruktuurissasi, ilman käyttäjä- tai annotointikohtaisia maksuja. Tämä käyttöönotto yhdistää Label Studion PostgreSQL 16:n kanssa luotettavaa projekti- ja annotointitallennusta varten.
Label Studio – tärkeimmät ominaisuudet
Monityyppinen annotaatio
Merkitse tekstiä, kuvia, ääntä, videota ja aikasarjadataa yli 50 mukautettavalla mallityypillä yhdeltä alustalta.
ML-avusteinen merkintä
Yhdistä ML-taustaohjelma esimerkitsemään tietoja automaattisesti, jolloin annotoijat voivat tarkistaa ja korjata ennusteita sen sijaan, että he merkitsisivät tiedot alusta alkaen.
Aktiiviset oppimistyönkulut
Priorisoi epävarmimmat tai informatiivisimmat näytteet merkintää varten mallin parannuksen maksimoimiseksi käytettyä annotaatiotuntia kohden.
Tiimityöskentely
Määritä tehtäviä useille annotoijille ja seuraa annotoijien välistä yhteisymmärrystä varmistaaksesi johdonmukaisen merkintöjen laadun.
ML-muodon vienti
Vie valmiit annotaatiot suoraan COCO-, VOC-, YOLO- ja muihin suosittuihin formaatteihin välitöntä mallin koulutusta varten.
Label Studio – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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