Asenna Pulsarr yhdellä klikkauksella.
Reaaliaikainen Plex-katselulistan valvonta, joka synkronoituu Sonarrin ja Radarrin kanssa älykkäiden sisällön reitityssääntöjen avulla.
Pulsarr – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Pulsarr – mitä sillä voi rakentaa?
Pulsarr yhdistää Plexin katselulistat Sonarrin ja Radarrin kanssa, muuttaen jokaisen Plex-sovelluksen sisällä tapahtuvan "Lisää katselulistalle" -napautuksen automaattiseksi latauspyynnöksi — ei toista käyttöliittymää, ei erillisiä kirjautumisia eikä käyttäjäkohtaisia kutsuja. Se tarkkailee Plexiä reaaliaikaisesti Plex Pass -käyttäjien osalta ja turvautuu porrastettuun kyselyyn kaikkien muiden osalta, ohjaten sitten jokaisen nimikkeen oikeaan Sonarr- tai Radarr-instanssiin määrittämiesi sääntöjen perusteella.
Pulsarrin itseisännöinti omalla VPS:llä pitää katselulistatiedot, käyttäjäoikeudet ja arr-rajapinta-avaimet hallinnassasi. Hyväksyntätyönkulut, käyttäjäkohtaiset kiintiöt, Discord-ilmoitukset ja Plex-tunnisteiden synkronointi toimivat jatkuvasti riippumatta siitä, onko kotipalvelin online-tilassa.
Pulsarr – tärkeimmät ominaisuudet
Reaaliaikainen tarkkailulistan synkronointi
Plex Pass -käyttäjien tarkkailulistan lisäykset käynnistävät välittömät Sonarr- tai Radarr-pyynnöt, ja porrastettu kysely kattaa muut kuin Pass-tilit.
Älykäs sisällön reititys
Rakenna AND/OR-sääntöjä käyttäen genreä, käyttäjää, kieltä, vuotta, luokitusta, arvosanoja tai suoratoistopalvelua sisällön reitittämiseksi oikeaan arr instanceen.
Hyväksyntä ja kiintiöt
Pidätä pyynnöt järjestelmänvalvojan hyväksyntää varten ja aseta päivittäiset, viikoittaiset tai kuukausittaiset käyttäjäkohtaiset rajat pitääksesi latausjonot hallinnassa.
Discord-bottien integrointi
Hallinnoi hyväksyntöjä, tarkastele pyyntöjen tilaa ja käynnistä toimintoja suoraan Discordista interaktiivisten kauttakomentojen avulla.
Moniesiintymätuki
Jaa sisältöä useiden Sonarr- ja Radarr-instanssien välillä synkronoidulla taggauksella, jotta tiedät aina, kuka käyttäjä pyysi mitäkin.
Joustavat ilmoitukset
Lähetä päivityksiä Plexin mobiili-push-ilmoitusten, Discord-viestien, webhookien tai yli 80 palvelun kautta Apprisen avulla, kun sisältöä saapuu kirjastoosi.
Pulsarr – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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