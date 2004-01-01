Pulsarr yhdistää Plexin katselulistat Sonarrin ja Radarrin kanssa, muuttaen jokaisen Plex-sovelluksen sisällä tapahtuvan "Lisää katselulistalle" -napautuksen automaattiseksi latauspyynnöksi — ei toista käyttöliittymää, ei erillisiä kirjautumisia eikä käyttäjäkohtaisia kutsuja. Se tarkkailee Plexiä reaaliaikaisesti Plex Pass -käyttäjien osalta ja turvautuu porrastettuun kyselyyn kaikkien muiden osalta, ohjaten sitten jokaisen nimikkeen oikeaan Sonarr- tai Radarr-instanssiin määrittämiesi sääntöjen perusteella.

Pulsarrin itseisännöinti omalla VPS:llä pitää katselulistatiedot, käyttäjäoikeudet ja arr-rajapinta-avaimet hallinnassasi. Hyväksyntätyönkulut, käyttäjäkohtaiset kiintiöt, Discord-ilmoitukset ja Plex-tunnisteiden synkronointi toimivat jatkuvasti riippumatta siitä, onko kotipalvelin online-tilassa.