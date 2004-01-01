FitTrackee on itse ylläpidettävä ulkoilun seurantatyökalu, joka on suunniteltu juoksijoille, pyöräilijöille, vaeltajille ja kaikille, jotka tallentavat GPX-jälkiä urheilukellolla, puhelimella tai GPS-laitteella. Lataa aktiviteettitiedostoja, visualisoi reittejä interaktiivisilla kartoilla ja tarkastele matkan, korkeuden, nopeuden ja keston tilastoja — kaikki omistamallasi infrastruktuurilla, ilman että kolmannen osapuolen kuntoilualusta kerää liikkumistietojasi.

FitTrackeen käyttäminen VPS:llä pitää harjoitushistoriasi, sijaintijälkesi ja henkilökohtaiset ennätyksesi yksityisinä ja siirrettävinä. Monikäyttäjätuki, dokumentoitu REST-rajapinta, valinnainen säädata harjoitusta kohden ja ActivityPub-pohjainen federaatio tekevät siitä käytännöllisen vaihtoehdon Stravalle tai Garmin Connectille yksilöille, pienille seuroille ja yksityisyydestään huolehtiville urheilijoille.