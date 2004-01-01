Asenna FitTrackee yhdellä napsautuksella.
Itseisännöity ulkoilun seurantapalvelu GPX-latauksille, reittikartoille ja harjoitustilastoille juoksuun, pyöräilyyn ja vaellukseen.
FitTrackee – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
FitTrackee – mitä sillä voi rakentaa?
FitTrackee on itse ylläpidettävä ulkoilun seurantatyökalu, joka on suunniteltu juoksijoille, pyöräilijöille, vaeltajille ja kaikille, jotka tallentavat GPX-jälkiä urheilukellolla, puhelimella tai GPS-laitteella. Lataa aktiviteettitiedostoja, visualisoi reittejä interaktiivisilla kartoilla ja tarkastele matkan, korkeuden, nopeuden ja keston tilastoja — kaikki omistamallasi infrastruktuurilla, ilman että kolmannen osapuolen kuntoilualusta kerää liikkumistietojasi.
FitTrackeen käyttäminen VPS:llä pitää harjoitushistoriasi, sijaintijälkesi ja henkilökohtaiset ennätyksesi yksityisinä ja siirrettävinä. Monikäyttäjätuki, dokumentoitu REST-rajapinta, valinnainen säädata harjoitusta kohden ja ActivityPub-pohjainen federaatio tekevät siitä käytännöllisen vaihtoehdon Stravalle tai Garmin Connectille yksilöille, pienille seuroille ja yksityisyydestään huolehtiville urheilijoille.
FitTrackee – tärkeimmät ominaisuudet
GPX-tiedostojen lataukset
Tuo GPX-jälkiä urheilukelloista, puhelimista ja GPS-laitteista luodaksesi yksityisen arkiston jokaisesta ulkoilma-aktiviteetista.
Interaktiiviset reittikartat
Visualisoi jokainen harjoitus OpenStreetMap-pohjaisilla kartoilla täydellä reitin toistolla, zoomauksella ja segmenttikohtaisilla yksityiskohtaisilla näkymillä.
Aktiviteettitilastot
Seuraa matkaa, kestoa, korkeuseroa, keskinopeutta ja vauhtia kaikissa tallennetuissa harjoituksissa ja ajanjaksoissa.
Monilajituki
Kirjaa juoksu, pyöräily, patikointi, hiihto ja muut ulkoilulajit yhdelle aikajanalle lajikohtaisine yhteenvetoineen.
REST API ja federaatio
Dokumentoitu REST-rajapinta ja valinnainen ActivityPub-federaatio mahdollistavat integraatioiden skriptaamisen ja toimintojen jakamisen fediversessä.
Monikäyttäjän tietosuoja-asetukset
Isännöi tilejä perheelle, ystäville tai klubin jäsenille toimintokohtaisilla näkyvyysasetuksilla ja järjestelmänvalvojan hallinnoimalla rekisteröinnillä.
FitTrackee – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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