Ota changedetection.io käyttöön yhden napsautuksen asennuksena.
Itseisännöity verkkosivuston muutosten seurantatyökalu, joka ilmoittaa sinulle, kun sisältö, hinnat tai sivun elementit päivittyvät.
changedetection.io – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
changedetection.io – mitä sillä voi rakentaa?
changedetection.io on itse isännöity verkkosivustojen valvonta-alusta, joka havaitsee ja ilmoittaa sinulle muutoksista millä tahansa verkkosivulla – sisällön päivityksistä ja hinnanvaihteluista varastojen täydennyksiin ja säädösmuutoksiin. Se menee pidemmälle kuin pelkät käytettävyystarkistukset antamalla sinun kohdistaa tietyt sivuelementit CSS-valitsimilla, XPathilla, JSONPathilla tai visuaalisella valinnalla, ja se käyttää integroitua Playwright Chrome -selainta JavaScriptillä renderöityjen sivujen ja kirjautumista vaativien sivustojen valvontaan.
Itseisännöinti pitää valvontakohteesi, kilpailijatiedustelusi ja ilmoitustietosi täysin yksityisinä, ilman sivu- tai tarkistuskohtaisia maksuja riippumatta siitä, kuinka monta sivustoa tai kuinka usein niitä valvot.
changedetection.io – tärkeimmät ominaisuudet
JavaScript-sivun tuki
Integroitu Playwright-selain renderöi dynaamisia yksisivuisia sovelluksia ja käsittelee kirjautumisvirtoja, joihin perus-HTTP-valvontatyökalut eivät yllä.
Tarkka elementin kohdistus
CSS-valitsimet, XPath, JSONPath ja visuaalinen valinta antavat sinun seurata tarkasti sitä sisältöä, jolla on merkitystä, koko sivun sijaan.
Hinta- ja varastontäydennyshälytykset
Aseta hintakynnykset ja avainsanalaukaisimet, jotta saat ilmoituksen vain, kun tuotteen hinta laskee alle tavoitehintasi tai kun sitä on taas varastossa.
70+ ilmoituskanavaa
Lähetä ilmoituksia Discordiin, Slackiin, Telegramiin, sähköpostiin, webhookeihin ja kymmeniin muihin palveluihin Apprise-kirjaston kautta ilman lisämäärityksiä.
Muutoshistoria vertailunäkymällä
Jokainen havaittu muutos tallennetaan ja korostetaan visuaalisesti, joten voit tarkistaa tarkalleen, mitä ja milloin muuttui, palaamatta alkuperäiselle sivulle.
changedetection.io – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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