changedetection.io on itse isännöity verkkosivustojen valvonta-alusta, joka havaitsee ja ilmoittaa sinulle muutoksista millä tahansa verkkosivulla – sisällön päivityksistä ja hinnanvaihteluista varastojen täydennyksiin ja säädösmuutoksiin. Se menee pidemmälle kuin pelkät käytettävyystarkistukset antamalla sinun kohdistaa tietyt sivuelementit CSS-valitsimilla, XPathilla, JSONPathilla tai visuaalisella valinnalla, ja se käyttää integroitua Playwright Chrome -selainta JavaScriptillä renderöityjen sivujen ja kirjautumista vaativien sivustojen valvontaan.

Itseisännöinti pitää valvontakohteesi, kilpailijatiedustelusi ja ilmoitustietosi täysin yksityisinä, ilman sivu- tai tarkistuskohtaisia maksuja riippumatta siitä, kuinka monta sivustoa tai kuinka usein niitä valvot.