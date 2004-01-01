Databag on itse ylläpidettävä, federoitu viestintäalusta, joka tuo hajautetun viestinnän yksilöille ja pienille yhteisöille ilman yrityspalvelimia tai lohkoketjuinfrastruktuuria. Käyttämällä julkisen ja yksityisen avaimen kryptografiaa identiteettiin, tilit eivät ole sidottuja mihinkään tiettyyn isännöintidomainiin – käyttäjät eri Databag-solmuilla voivat viestitellä toisilleen vapaasti, samoin kuin sähköpostin federaatio toimii.

Alusta tukee päästä päähän salattuja suljettuja aiheita, ääni- ja videopuheluita, mobiili-push-ilmoituksia ja aihekohtaista viestien järjestelyä. Itseisännöinti VPS:lläsi tarkoittaa, että kaikki keskustelut, puheluhistoria ja yhteystiedot pysyvät kokonaan omassa infrastruktuurissasi, rajoittamattomalla määrällä tilejä solmua kohden ja ilman käyttäjäkohtaisia maksuja – mikä tekee siitä ihanteellisen perheille, kaveriporukoille ja pienille organisaatioille, jotka haluavat modernia viestintää ilman yritysvälittäjiä.