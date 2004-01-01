Asenna Databag yhdellä klikkauksella.
Itseisännöity federoitu pikaviestin, jossa on päästä päähän -salaus, ääni- ja videopuhelut sekä aihekohtaiset keskusteluketjut.
Databag – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Databag – mitä sillä voi rakentaa?
Databag on itse ylläpidettävä, federoitu viestintäalusta, joka tuo hajautetun viestinnän yksilöille ja pienille yhteisöille ilman yrityspalvelimia tai lohkoketjuinfrastruktuuria. Käyttämällä julkisen ja yksityisen avaimen kryptografiaa identiteettiin, tilit eivät ole sidottuja mihinkään tiettyyn isännöintidomainiin – käyttäjät eri Databag-solmuilla voivat viestitellä toisilleen vapaasti, samoin kuin sähköpostin federaatio toimii.
Alusta tukee päästä päähän salattuja suljettuja aiheita, ääni- ja videopuheluita, mobiili-push-ilmoituksia ja aihekohtaista viestien järjestelyä. Itseisännöinti VPS:lläsi tarkoittaa, että kaikki keskustelut, puheluhistoria ja yhteystiedot pysyvät kokonaan omassa infrastruktuurissasi, rajoittamattomalla määrällä tilejä solmua kohden ja ilman käyttäjäkohtaisia maksuja – mikä tekee siitä ihanteellisen perheille, kaveriporukoille ja pienille organisaatioille, jotka haluavat modernia viestintää ilman yritysvälittäjiä.
Databag – tärkeimmät ominaisuudet
Federoitu viestintä
Eri Databag-solmujen tilit voivat kommunikoida suoraan, luoden hajautetun verkon, jossa yksikään palvelin ei hallitse kaikkia keskusteluja.
Päästä päähän -salaus
Salatut aiheet käyttävät asiakaspään salausta, joten viestien sisältö on yksityistä jopa solmua isännöivältä palvelimen ylläpitäjältä.
Ääni- ja videopuhelut
Sisäänrakennettu puhelutoiminto poistaa tarpeen erilliselle videoneuvottelutyökalulle yhteisöille, jotka jo käyttävät Databagia viestintään.
Aihekohtaiset keskusteluketjut
Järjestää keskustelut aiheen, ei yhteyshenkilön, mukaan, mikä helpottaa keskustelujen pitämistä keskittyneinä ja haettavina koko yhteisössä.
Rajaton tilit
Jokainen solmu tukee niin monta tiliä kuin tarvitaan ilman lisäkustannuksia, mikä tekee viestinnän isännöinnistä taloudellista koko kotitaloudelle tai organisaatiolle.
Databag – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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