Asenna ZincSearch yhden napsautuksen asennuksella.
Kevyt, avoimen lähdekoodin hakukone, joka on toteutettu Go-kielellä ja joka tarjoaa kokotekstihaun murto-osalla Elasticsearchin resurssienkulutuksesta.
ZincSearch – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
ZincSearch – mitä sillä voi rakentaa?
ZincSearch on Go-kielellä kirjoitettu avoimen lähdekoodin hakukone, joka toimii kevyenä vaihtoehtona Elasticsearchille, suunniteltu tiimeille, jotka tarvitsevat nopeaa kokotekstihakua ilman JVM-pohjaisen klusterin ylläpitoa. Se toimitetaan yhtenä binääritiedostona, toimii mukavasti alle 1 Gt:n RAM-muistilla, tarjoaa Elasticsearch-yhteensopivan syöttö-API:n ja sisältää sisäänrakennetun Vue-verkkokäyttöliittymän tietojen indeksointiin ja kyselyjen suorittamiseen.
ZincSearchin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää lokitiedot, dokumentti-indeksit ja hakuanalytiikan hallinnassasi välttäen samalla hallitun Elasticsearchin tai isännöityjen hakuympäristöjen kustannukset ja operatiiviset yleiskustannukset — ja skeemattoman suunnittelun ansiosta voit aloittaa JSON-dokumenttien indeksoinnin muutamassa minuutissa käyttöönotosta.
ZincSearch – tärkeimmät ominaisuudet
Yhden binäärin jalanjälki
Toimii alle 1 Gt RAM-muistilla ilman JVM:ää, ilman Lucene-viritystä ja ilman klusterin käynnistystä — ihanteellinen pienemmille VPS-paketeille.
Elasticsearch-yhteensopiva API
Valmis tuki Elasticsearchin ingest-rajapinnalle antaa olemassa olevien lokilähettäjien ja asiakkaiden lähettää dokumentteja ilman koodimuutoksia.
Sisäänrakennettu web UI
Vue-pohjainen käyttöliittymä indeksien hallintaan, hakukyselyjen suorittamiseen ja dokumenttien tutkimiseen toimitetaan valmiina.
Skeematon indeksointi
Indeksoi JSON-dokumentit suoraan automaattisella kentän tunnistuksella — ennakkokartoitusmäärityksiä ei tarvita.
Sisäänrakennettu todennus
Tunnuspohjainen todennus sisältyy ja on oletuksena käytössä, eikä erillistä tietoturvaliitännäistä tarvitse määrittää.
Koosteet ja fasetit
Standardoidut koostekyselyt mahdollistavat koontinäyttöjä, lokianalytiikkaa ja suodatettuja hakukokemuksia miljoonissa dokumenteissa.
ZincSearch – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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