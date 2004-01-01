ZincSearch on Go-kielellä kirjoitettu avoimen lähdekoodin hakukone, joka toimii kevyenä vaihtoehtona Elasticsearchille, suunniteltu tiimeille, jotka tarvitsevat nopeaa kokotekstihakua ilman JVM-pohjaisen klusterin ylläpitoa. Se toimitetaan yhtenä binääritiedostona, toimii mukavasti alle 1 Gt:n RAM-muistilla, tarjoaa Elasticsearch-yhteensopivan syöttö-API:n ja sisältää sisäänrakennetun Vue-verkkokäyttöliittymän tietojen indeksointiin ja kyselyjen suorittamiseen.

ZincSearchin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää lokitiedot, dokumentti-indeksit ja hakuanalytiikan hallinnassasi välttäen samalla hallitun Elasticsearchin tai isännöityjen hakuympäristöjen kustannukset ja operatiiviset yleiskustannukset — ja skeemattoman suunnittelun ansiosta voit aloittaa JSON-dokumenttien indeksoinnin muutamassa minuutissa käyttöönotosta.