Asenna Filestash yhden napsautuksen asennuksena.
Itseisännöity verkkotiedostonhallinta tarjoaa selainpohjaisen pääsyn FTP:hen, S3:een, SFTP:hen, WebDAViin, Gitiin ja yli 20 tallennustilan taustaohjelmaan.
Filestash – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Filestash – mitä sillä voi rakentaa?
Filestash on avoimen lähdekoodin, tallennustilasta riippumaton tiedostonhallinta-alusta, joka tarjoaa selkeän selainkäyttöliittymän tiedostojen käyttämiseen yli 20 protokollan kautta – FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox ja paljon muuta. Sen sijaan, että ylläpitäisit erillisiä asiakasohjelmia jokaiselle tallennusjärjestelmälle, Filestash yhdistää ne yhden intuitiivisen verkkokäyttöliittymän alle.
Filestashin itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi pitää tallennustunnuksesi ja tiedostonsiirtosi täysin hallinnassasi, ilman tilausmaksuja ja kolmannen osapuolen riippuvuuksia. Yhdistä mihin tahansa jo käyttämääsi tallennustilaan, määritä todennus ja jaa käyttöoikeudet tiimillesi.
Filestash – tärkeimmät ominaisuudet
20+ tallennuksen taustaohjelmaa
Yhdistä FTP:hen, SFTP:hen, S3:een, WebDAV:iin, Gitiin, SMB:hen, Google Driveen, Dropboxiin ja muihin yhdestä yhtenäisestä käyttöliittymästä ilman asiakasohjelmien vaihtamista.
Monipääsyprotokollat
Pääset tiedostoihisi verkkokäyttöliittymän, SFTP-yhdyskäytävän, WebDAVin tai S3-yhteensopivan API:n kautta – jolloin Filestash toimii olemassa olevien työkalujesi ja työnkulkujesi kanssa.
Asiakirjojen muokkaus selaimessa
Muokkaa toimistoasiakirjoja suoraan selaimessa valinnaisen Collabora Online -integraation avulla — työpöytäsovelluksia tai tiedostolatauksia ei tarvita.
Liitännäisarkkitehtuuri
Laajenna Filestashia liitännäisillä erikoistuneita tiedostonkatseluohjelmia, todennuksen taustajärjestelmiä, tallennusliittimiä ja työnkulun automatisointia varten.
Tekoälyhaku
Älykäs haku ja älykkäät kansiot auttavat sinua löytämään nopeasti tiedostot kaikista yhdistetyistä tallennustilan taustaohjelmista.
Filestash – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.