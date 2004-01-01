Filestash on avoimen lähdekoodin, tallennustilasta riippumaton tiedostonhallinta-alusta, joka tarjoaa selkeän selainkäyttöliittymän tiedostojen käyttämiseen yli 20 protokollan kautta – FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox ja paljon muuta. Sen sijaan, että ylläpitäisit erillisiä asiakasohjelmia jokaiselle tallennusjärjestelmälle, Filestash yhdistää ne yhden intuitiivisen verkkokäyttöliittymän alle.

Filestashin itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi pitää tallennustunnuksesi ja tiedostonsiirtosi täysin hallinnassasi, ilman tilausmaksuja ja kolmannen osapuolen riippuvuuksia. Yhdistä mihin tahansa jo käyttämääsi tallennustilaan, määritä todennus ja jaa käyttöoikeudet tiimillesi.