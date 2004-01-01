Medusa on pitkään toiminut, yhteisön ylläpitämä automaatiopalvelin TV-sarjakirjastoille. Se seuraa sarjoja, joita seuraat, valvoo Usenet-indeksoijia ja torrent-seurantapalvelimia uusien jaksojen julkaisujen varalta, lataa vastaavat tiedostot olemassa olevan latausohjelmasi kautta, nimeää ne uudelleen, taggaa ja siirtää ne kirjastoosi – kaikki tämä tapahtuu SickBeardin ja SickChillin inspiroiman hiotun verkkokäyttöliittymän kautta.

Medusan itseisännöinti VPS:llä pitää TV-automaatiosi käynnissä 24/7, joten jaksot ilmestyvät kirjastoosi minuuteissa julkaisun jälkeen. Se toimii luontevasti Plexin, Jellyfinin, Embyn ja laajemman Servarr-ekosysteemin kanssa, ja se tukee käytännössä kaikkia Newznab- ja Torznab-indeksoijia natiivien lisäosien kautta.