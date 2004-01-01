Ota Medusa käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Automaattinen videokirjaston hallinta TV-sarjoille — hakee uudet jaksot heti kun ne ilmestyvät indeksoijille.
Medusa – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Medusa – mitä sillä voi rakentaa?
Medusa on pitkään toiminut, yhteisön ylläpitämä automaatiopalvelin TV-sarjakirjastoille. Se seuraa sarjoja, joita seuraat, valvoo Usenet-indeksoijia ja torrent-seurantapalvelimia uusien jaksojen julkaisujen varalta, lataa vastaavat tiedostot olemassa olevan latausohjelmasi kautta, nimeää ne uudelleen, taggaa ja siirtää ne kirjastoosi – kaikki tämä tapahtuu SickBeardin ja SickChillin inspiroiman hiotun verkkokäyttöliittymän kautta.
Medusan itseisännöinti VPS:llä pitää TV-automaatiosi käynnissä 24/7, joten jaksot ilmestyvät kirjastoosi minuuteissa julkaisun jälkeen. Se toimii luontevasti Plexin, Jellyfinin, Embyn ja laajemman Servarr-ekosysteemin kanssa, ja se tukee käytännössä kaikkia Newznab- ja Torznab-indeksoijia natiivien lisäosien kautta.
Medusa – tärkeimmät ominaisuudet
Sarjojen ja jaksojen seuranta
Lisää sarjoja TVDB:stä, TVMazesta tai IMDb:stä, ja Medusa tarkkailee jokaista kautta uusien jaksojen varalta niiden ilmestyessä indeksoijille.
Laatuasetusprofiilit
Määritä laatu-, tarkkuus-, koodekki- ja kieliasetukset ohjelmakohtaisesti, jotta oikea julkaisu voittaa, kun useita ehdokkaita ilmestyy.
Natiivi indeksointituki
Sisäänrakennetut laajennukset Newznab- ja Torznab-indeksoijille sekä suora tuki NZBGetille, SABnzbdille, Transmissionille, qBittorrentille, Delugelle ja rTorrentille.
Tekstitysten haku
Etsii OpenSubtitlesista, Addic7edistä ja Podnapisista vastaavia tekstityksiä haluamillasi kielillä jokaisen latauksen jälkeen.
Jälkikäsittelyn automaatio
Nimeää uudelleen, tunnistaa ja siirtää ladatut tiedostot Plex/Jellyfin/Emby-yhteensopiviin kansiorakenteisiin ilman manuaalista lajittelua.
Medusa – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
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