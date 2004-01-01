Etherpad on avoimen lähdekoodin verkkopohjainen yhteistyöeditori, joka mahdollistaa useiden käyttäjien muokata samaa dokumenttia samanaikaisesti, ja muutokset näkyvät välittömästi kaikille osallistujille. Jokaisen osallistujan teksti on värikoodattu, mikä tekee helpoksi nähdä, kuka kirjoitti mitä. Rekisteröitymistä tai ohjelmiston asennusta ei vaadita – jaa vain linkki ja aloita yhteistyö.

Etherpadin itseisännöinti VPS-palvelimellasi varmistaa, että arkaluontoiset asiakirjat eivät koskaan poistu omasta infrastruktuuristasi. Mukana tuleva PostgreSQL-taustaohjelma tarjoaa luotettavan pysyvyyden ja täydellisen versiohistorian, kun taas laajennettava liitännäisjärjestelmä mahdollistaa kuvatuen, tehtävälistojen ja räätälöityjen integraatioiden lisäämisen tiimisi työnkulun mukaan.