Asenna Etherpad yhden klikkauksen asennuksena.
Avoimen lähdekoodin reaaliaikainen yhteistyöhön perustuva tekstieditori, jossa useat käyttäjät voivat kirjoittaa ja muokata asiakirjoja samanaikaisesti.
Etherpad – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Etherpad – mitä sillä voi rakentaa?
Etherpad on avoimen lähdekoodin verkkopohjainen yhteistyöeditori, joka mahdollistaa useiden käyttäjien muokata samaa dokumenttia samanaikaisesti, ja muutokset näkyvät välittömästi kaikille osallistujille. Jokaisen osallistujan teksti on värikoodattu, mikä tekee helpoksi nähdä, kuka kirjoitti mitä. Rekisteröitymistä tai ohjelmiston asennusta ei vaadita – jaa vain linkki ja aloita yhteistyö.
Etherpadin itseisännöinti VPS-palvelimellasi varmistaa, että arkaluontoiset asiakirjat eivät koskaan poistu omasta infrastruktuuristasi. Mukana tuleva PostgreSQL-taustaohjelma tarjoaa luotettavan pysyvyyden ja täydellisen versiohistorian, kun taas laajennettava liitännäisjärjestelmä mahdollistaa kuvatuen, tehtävälistojen ja räätälöityjen integraatioiden lisäämisen tiimisi työnkulun mukaan.
Etherpad – tärkeimmät ominaisuudet
Reaaliaikainen yhteismuokkaus
Jokaisen osallistujan muutokset näkyvät välittömästi värikoodatulla merkinnällä, joten tiimit voivat kirjoittaa yhdessä ilman yhdistämisristiriitoja tai lukitusta.
Koko versiohistoria
Jokainen versio tallennetaan aikajanan selaimeen, jonka avulla voit kelata taaksepäin ja palauttaa minkä tahansa aiemman dokumentin tilan.
Rekisteröitymistä ei vaadita
Osallistujat liittyvät muistioihin jaetun URL-osoitteen kautta luomatta tilejä, mikä vähentää kitkaa kertaluonteisessa yhteistyössä ulkoisten vieraiden kanssa.
Lisäosaekosysteemi
Laajenna Etherpadia liitännäisillä kuvien upotukseen, tehtävälistoihin, vientimuotoihin ja työkaluintegraatioihin, jotta se vastaa tiimisi erityistarpeita.
Hallintapaneeli
Verkkopohjaisen hallintaliittymän avulla voit hallita muistioita, valvoa toimintaa ja määrittää palvelinasetuksia ilman suoraa palvelinyhteyttä.
Etherpad – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.