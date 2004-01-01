Asenna RomM yhden napsautuksen asennuksella.
Itseisännöity ROM-hallintaohjelma, joka järjestää retro-pelikokoelmia metatiedoilla, kansikuvilla ja selainpohjaisella pelaamisella.
RomM – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
RomM – mitä sillä voi rakentaa?
RomM on kattava itse ylläpidettävä ROM-hallinta-alusta, joka muuttaa hajallaan olevat pelitiedostot järjestetyksi, haettavaksi kirjastoksi. Se rikastuttaa kokoelmaasi automaattisesti kansikuvilla, kuvakaappauksilla ja kuvauksilla IGDB:stä ja MobyGamesista, tukien satoja alustoja arcade-klassikoista moderneihin konsoleihin.
RomM:n itse ylläpitäminen tarkoittaa, että pelikokoelmasi pysyy omassa infrastruktuurissasi – ei pilvitallennuksen käyttöehtoihin liittyviä huolia, ei kaistanleveyden rajoituksia eikä kuukausimaksuja. Hallitset, kenellä on pääsy, ja kirjastosi kasvaa rajattomasti, kun lisäät uusia alustoja tai täydennät kokoelmia.
RomM – tärkeimmät ominaisuudet
Automaattiset metatiedot
Hakee kansikuvia, kuvakaappauksia ja kuvauksia IGDB:stä ja MobyGamesista, poistaen tuntikausien manuaalisen luetteloinnin tarpeen suurille kokoelmille.
Selainpohjainen pelaaminen
Pelaa pelejä suoraan selaimessa EmulatorJS:n ja RuffleRS:n kautta asentamatta emulaattoreita jokaiseen laitteeseen.
Monialustatuki
Järjestää kokoelmia, jotka kattavat NES:n, SNES:n, PlayStationin, kolikkopelit ja sadat muut alustat yhden yhtenäisen käyttöliittymän alle.
Käyttäjäoikeudet
Tarkkojen käyttöoikeuksien avulla voit jakaa kirjastosi perheen tai ystävien kanssa pitäen samalla hallinnolliset toiminnot rajoitettuina.
Monitiedostopelien ryhmittely
Tunnistaa ja ryhmittelee automaattisesti usean levyn nimikkeet, alueelliset versiot ja revisiot, jotta jokainen peli näkyy yhtenä merkintänä.
RomM – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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