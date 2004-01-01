RomM on kattava itse ylläpidettävä ROM-hallinta-alusta, joka muuttaa hajallaan olevat pelitiedostot järjestetyksi, haettavaksi kirjastoksi. Se rikastuttaa kokoelmaasi automaattisesti kansikuvilla, kuvakaappauksilla ja kuvauksilla IGDB:stä ja MobyGamesista, tukien satoja alustoja arcade-klassikoista moderneihin konsoleihin.

RomM:n itse ylläpitäminen tarkoittaa, että pelikokoelmasi pysyy omassa infrastruktuurissasi – ei pilvitallennuksen käyttöehtoihin liittyviä huolia, ei kaistanleveyden rajoituksia eikä kuukausimaksuja. Hallitset, kenellä on pääsy, ja kirjastosi kasvaa rajattomasti, kun lisäät uusia alustoja tai täydennät kokoelmia.