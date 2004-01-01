FreshRSS on ilmainen, itse ylläpidettävä RSS- ja Atom-syötteiden kokoaja, joka yhdistää kaikki tietolähteesi yhteen nopeaan lukukäyttöliittymään. PHP:llä rakennettu ja minimaalisia resursseja vaativa FreshRSS tukee monen käyttäjän asennuksia, laajoja pikanäppäimiä, edistynyttä suodatusta ja koko artikkelin sisällön noutamista – joten sinun ei tarvitse koskaan vierailla jokaisessa lähteessä erikseen. Mobiiliystävällinen muotoilu ja API-yhteensopivuus kolmannen osapuolen lukijoiden, kuten Reederin ja NetNewsWiren, kanssa tekevät siitä täydellisen korvaajan lakkautetuille palveluille, kuten Google Readerille.

FreshRSS:n itse ylläpitäminen VPS:lläsi tarkoittaa 24/7 syötteiden päivityksiä paikallisesta internetyhteydestäsi riippumatta, täydellistä yksityisyyttä lukutottumustesi suhteen, eikä mikään algoritmi päätä, mitä näet. Huolellisesti kuratoidut tilauksesi ja lukuhistoriasi säilyvät pysyvässä tallennustilassa, turvassa konttipäivitysten yli.