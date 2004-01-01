Asenna FreshRSS yhdellä napsautuksella.
Kevyt, itse ylläpidetty RSS-syötekokoaja kaikkien suosikkisivustojesi ja uutislähteidesi hallintaan yhdessä paikassa.
FreshRSS – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
FreshRSS – mitä sillä voi rakentaa?
FreshRSS on ilmainen, itse ylläpidettävä RSS- ja Atom-syötteiden kokoaja, joka yhdistää kaikki tietolähteesi yhteen nopeaan lukukäyttöliittymään. PHP:llä rakennettu ja minimaalisia resursseja vaativa FreshRSS tukee monen käyttäjän asennuksia, laajoja pikanäppäimiä, edistynyttä suodatusta ja koko artikkelin sisällön noutamista – joten sinun ei tarvitse koskaan vierailla jokaisessa lähteessä erikseen. Mobiiliystävällinen muotoilu ja API-yhteensopivuus kolmannen osapuolen lukijoiden, kuten Reederin ja NetNewsWiren, kanssa tekevät siitä täydellisen korvaajan lakkautetuille palveluille, kuten Google Readerille.
FreshRSS:n itse ylläpitäminen VPS:lläsi tarkoittaa 24/7 syötteiden päivityksiä paikallisesta internetyhteydestäsi riippumatta, täydellistä yksityisyyttä lukutottumustesi suhteen, eikä mikään algoritmi päätä, mitä näet. Huolellisesti kuratoidut tilauksesi ja lukuhistoriasi säilyvät pysyvässä tallennustilassa, turvassa konttipäivitysten yli.
FreshRSS – tärkeimmät ominaisuudet
Monikäyttäjätuki
Luo erilliset tilit yksittäisillä tilauksilla ja lukuasetuksilla, mikä tekee siitä sopivan perheille ja tiimeille.
Tarkennettu suodatus
Suodata artikkeleita avainsanojen, kirjoittajien tai mukautettujen sääntöjen perusteella ja hae kaikista syötteistä löytääksesi minkä tahansa sisällön välittömästi.
Kolmannen osapuolen lukija-API:t
Yhteensopiva Fever- ja Google Reader -rajapintojen kanssa, jotta suositut mobiilisovellukset, kuten Reeder ja Unread, voivat synkronoida instanssisi kanssa.
Koko artikkelin haku
Hae koko artikkelin sisältö syötteille, jotka julkaisevat vain tiivistelmiä, pitäen kaiken luettavana yhdessä käyttöliittymässä.
OPML-tuonti ja -vienti
Siirrä tilauksesi mistä tahansa syötteenlukijasta käyttäen standardeja OPML-tiedostoja, ilman manuaalista uudelleensyöttöä.
FreshRSS – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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