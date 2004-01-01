Asenna Typesense yhdellä napsautuksella.
Nopea avoimen lähdekoodin hakukone, jossa on kirjoitusvirhesietoisuus, fasetointi ja välittömät tulokset, vaihtoehtona Elasticsearchille ja Algolialle.
Typesense – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Typesense – mitä sillä voi rakentaa?
Typesense on moderni, kehittäjäystävällinen hakukone, joka on rakennettu nopeudelle ja yksinkertaisuudelle. Se tuottaa alle millisekunnin hakutuloksia sisäänrakennetulla kirjoitusvirheiden sietokyvyllä, älykkäällä sijoituksella, fasetoidulla suodatuksella ja maantieteellisellä haulla – ilman Elasticsearchin operatiivista monimutkaisuutta.
Typesensen itseisännöinti VPS:llä antaa sinulle dedikoidun hakuohjelmiston ilman kyselykohtaisia maksuja ja täyden hallinnan indeksoinnista, skeeman suunnittelusta ja sijoituksen konfiguroinnista. Se on suunniteltu kustannustehokkaaksi vaihtoehdoksi Algolialle kehittäjille, jotka haluavat tehokkaita, tuotantokelpoisia hakuominaisuuksia ilman SaaS-hinnoittelua mittakaavassa.
Typesense – tärkeimmät ominaisuudet
Virhesietoinen haku
Korjaa automaattisesti hakukyselyjen kirjoitusvirheet, jotta käyttäjät löytävät tuloksia myös epätäydellisellä syötteellä.
Välittömät tulokset
Muistissa tapahtuva indeksointi tarjoaa alle millisekunnin kyselyvastauksia nopeaan ja reagoivaan hakukokemukseen.
Fasettisuodatus
Käyttäjät voivat tarkentaa tuloksia luokan, hintaluokan, arvostelun tai minkä tahansa mukautetun kentän perusteella sisäänrakennetun facet-tuen avulla.
Geohaku
Hae ja suodata tietueita maantieteellisen läheisyyden perusteella käyttäen leveys- ja pituusastekenttiä sädekyselyillä.
Yksinkertainen API
Puhdas REST-rajapinta ja viralliset asiakaskirjastot JavaScriptille, Pythonille, Rubylle, Golle ja PHP:lle tekevät integroinnista suoraviivaista.
Typesense – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.