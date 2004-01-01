Typesense on moderni, kehittäjäystävällinen hakukone, joka on rakennettu nopeudelle ja yksinkertaisuudelle. Se tuottaa alle millisekunnin hakutuloksia sisäänrakennetulla kirjoitusvirheiden sietokyvyllä, älykkäällä sijoituksella, fasetoidulla suodatuksella ja maantieteellisellä haulla – ilman Elasticsearchin operatiivista monimutkaisuutta.

Typesensen itseisännöinti VPS:llä antaa sinulle dedikoidun hakuohjelmiston ilman kyselykohtaisia maksuja ja täyden hallinnan indeksoinnista, skeeman suunnittelusta ja sijoituksen konfiguroinnista. Se on suunniteltu kustannustehokkaaksi vaihtoehdoksi Algolialle kehittäjille, jotka haluavat tehokkaita, tuotantokelpoisia hakuominaisuuksia ilman SaaS-hinnoittelua mittakaavassa.