WriteFreely on selkeä, minimalistinen julkaisualusta, joka on suunniteltu kirjoittamisen ympärille. Julkaisut kirjoitetaan yksinkertaisella Markdownilla, editori ei häiritse, ja julkinen lukukokemus poistaa kommentit, mainokset ja seurantakoodit – jättäen jäljelle vain sanat. Sisäänrakennettu ActivityPub-tuki antaa Fediversen seuraajille mahdollisuuden tilata blogisi suoraan Mastodonista ja muista federoiduista palveluista.

WriteFreelyn itseisännöinti VPS:lläsi pitää kirjoituksesi omalla domainillasi, vapaana algoritmisista syötteistä ja alustan sulkemisista. Kevyt Go-binääri käyttää minimaalisesti resursseja, tallentaa kaiken yhteen SQLite-tietokantaan ja antaa sinulle täyden hallinnan viennin, teemojen ja federaatioasetusten suhteen.