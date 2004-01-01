Asenna WriteFreely yhdellä napsautuksella.
Minimalistinen avoimen lähdekoodin blogialusta, joka perustuu Markdowniin, häiriöttömään kirjoittamiseen ja ActivityPub-federaatioon.
WriteFreely – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
WriteFreely – mitä sillä voi rakentaa?
WriteFreely on selkeä, minimalistinen julkaisualusta, joka on suunniteltu kirjoittamisen ympärille. Julkaisut kirjoitetaan yksinkertaisella Markdownilla, editori ei häiritse, ja julkinen lukukokemus poistaa kommentit, mainokset ja seurantakoodit – jättäen jäljelle vain sanat. Sisäänrakennettu ActivityPub-tuki antaa Fediversen seuraajille mahdollisuuden tilata blogisi suoraan Mastodonista ja muista federoiduista palveluista.
WriteFreelyn itseisännöinti VPS:lläsi pitää kirjoituksesi omalla domainillasi, vapaana algoritmisista syötteistä ja alustan sulkemisista. Kevyt Go-binääri käyttää minimaalisesti resursseja, tallentaa kaiken yhteen SQLite-tietokantaan ja antaa sinulle täyden hallinnan viennin, teemojen ja federaatioasetusten suhteen.
WriteFreely – tärkeimmät ominaisuudet
Markdown-ensimmäinen editori
Kirjoita puhtaalla Markdownilla häiriöttömällä editorilla, joka tallentaa luonnokset automaattisesti ja pysyy poissa tieltäsi, kun keskityt sanoihin.
ActivityPub-federaatio
Mastodonin ja muiden Fediverse-palveluiden seuraajat voivat tilata blogisi suoraan, tavoittaen lukijat ilman algoritmien ohjaamia syötteitä.
Selkeä lukukokemus
Julkiset julkaisut näkyvät typografisella, mainoksettomalla asettelulla ilman seurantaa — lukijat näkevät kirjoituksesi juuri sellaisena kuin kirjoitit sen.
Mukautetut teemat ja CSS
Valitse sisäänrakennetuista teemoista tai lisää omaa CSS:ää brändätäksesi blogisi koskematta malleihin tai rakentamatta binääriä uudelleen.
Luonnokset ja aikataulutus
Tallenna yksityisiä luonnoksia toistaiseksi, sitten ajoita tai julkaise julkaisuja, kun olet valmis — kolmannen osapuolen CMS-lisäosia ei tarvita.
Kevyt ja kannettava
Yksi Go-binääri SQLite-tietokannan tukemana tarkoittaa, että koko blogisi mahtuu pieneen tilaan ja siirtyy isäntien välillä yhdellä tiedostokopiolla.
WriteFreely – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
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