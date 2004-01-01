Asenna GIMP yhdellä klikkauksella.
Ammattimainen avoimen lähdekoodin kuvankäsittelyohjelma, joka on käytettävissä mistä tahansa selaimesta etätyöpöytäkäyttöliittymän kautta.
GIMP – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
GIMP – mitä sillä voi rakentaa?
GIMP (GNU Image Manipulation Program) on ilmainen, avoimen lähdekoodin rasterigrafiikkaeditori, jonka ominaisuudet ovat verrattavissa kaupallisiin työkaluihin. Se hoitaa valokuvien retusoinnin, värinkorjauksen, tasopohjaisen sommittelun, digitaalisen maalauksen ja graafisen suunnittelun yhdessä sovelluksessa. Tämä malli ajaa GIMP:iä selaimella käytettävässä työpöydässä KasmVNC:n kautta, joten koko muokkausympäristösi on käytettävissä miltä tahansa laitteelta ilman paikallista asennusta.
GIMP:n isännöinti VPS:llä tarkoittaa, että mukautetut siveltimesi, skriptisi ja projektitiedostosi ovat aina saatavilla miltä tahansa koneelta. Erilliset suoritin- ja RAM-resurssit käsittelevät suuria piirtoalustoja ja eräajovientejä, jotka kuormittaisivat heikkotehoista paikallista laitetta.
GIMP – tärkeimmät ominaisuudet
Selainpohjainen pääsy
Käytä täyttä GIMP-työtilaa mistä tahansa modernista selaimesta KasmVNC:n kautta — paikallista asennusta ei tarvita millään laitteella.
Edistyneet retusointityökalut
Ammattimainen valokuvien retusointi, värinkorjaus, sävykartoitus ja korjaustyökalut valokuvaajille ja suunnittelijoille.
Kerrosten yhdistäminen
Kerrospohjainen muokkaus maskeilla, sekoitustiloilla ja ryhmittelyllä monimutkaisten kuvakompositioiden luomiseen.
Skriptausautomaatio
Script-Fu- ja Python-Fu-skriptaus automatisoi toistuvia tehtäviä ja mahdollistaa suurten kuvajoukkojen eräkäsittelyn.
Laaja formaattituki
Avaa, muokkaa ja vie satoja tiedostomuotoja, kuten PSD, TIFF, WebP ja RAW, ilman muunnostyökaluja.
GIMP – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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