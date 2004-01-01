GIMP (GNU Image Manipulation Program) on ilmainen, avoimen lähdekoodin rasterigrafiikkaeditori, jonka ominaisuudet ovat verrattavissa kaupallisiin työkaluihin. Se hoitaa valokuvien retusoinnin, värinkorjauksen, tasopohjaisen sommittelun, digitaalisen maalauksen ja graafisen suunnittelun yhdessä sovelluksessa. Tämä malli ajaa GIMP:iä selaimella käytettävässä työpöydässä KasmVNC:n kautta, joten koko muokkausympäristösi on käytettävissä miltä tahansa laitteelta ilman paikallista asennusta.

GIMP:n isännöinti VPS:llä tarkoittaa, että mukautetut siveltimesi, skriptisi ja projektitiedostosi ovat aina saatavilla miltä tahansa koneelta. Erilliset suoritin- ja RAM-resurssit käsittelevät suuria piirtoalustoja ja eräajovientejä, jotka kuormittaisivat heikkotehoista paikallista laitetta.