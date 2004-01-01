Ota Mathesar käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin taulukkolaskentaohjelman kaltainen käyttöliittymä PostgreSQL-tietokantojen selaamiseen ja muokkaamiseen ilman SQL-koodin kirjoittamista.
Mathesar – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Mathesar – mitä sillä voi rakentaa?
Mathesar on avoimen lähdekoodin verkkosovellus, joka tarjoaa taulukkolaskentaohjelman kaltaisen käyttöliittymän minkä tahansa PostgreSQL-tietokannan päälle. Sen sijaan, että se korvaisi tietokantasi, se muodostaa yhteyden suoraan käyttäen natiiveja PostgreSQL-rooleja ja -oikeuksia, joten jokainen käyttäjä näkee täsmälleen ne tiedot, joihin heillä on käyttöoikeus – ilman erillistä identiteettikerrosta.
Mathesarin itseisännöinti pitää tietosi hallinnassasi samalla kun se antaa ei-teknisille tiimin jäsenille tavan kysellä, suodattaa ja muokata tietueita tutun ruudukkokäyttöliittymän kautta. Kehittäjät säilyttävät täyden pääsyn taustalla olevaan Postgres-skeemaan, mikä tarkoittaa, että Mathesar toimii olemassa olevien työkalujesi rinnalla sen sijaan, että se korvaisi ne.
Mathesar – tärkeimmät ominaisuudet
Taulukkolaskentatyylinen muokkaus
Selaa, suodata, lajittele ja muokkaa rivejä missä tahansa taulukossa tutun ruudukon kautta — SQL- tai tietokanta-asiakasohjelmaa ei tarvita.
Visuaalinen kyselyrakentaja
Rakenna kyselyitä liitoksilla, koostamisilla ja suodattimilla osoita ja napsauta -käyttöliittymän kautta, joka pysyy synkronoituna Postgres-skeemasi kanssa.
Natiivi pääsynhallinta
Mathesar käyttää todellisia PostgreSQL-rooleja ja -oikeuksia, joten se, mitä käyttäjät voivat nähdä ja muokata, määräytyy aina tietokantasi omien suojaussääntöjen mukaan.
CSV-tuonti ja -vienti
Lataa CSV- tai TSV-tiedostoja suoraan taulukoihin, tai vie mikä tahansa näkymä laskentataulukkoon offline-analyysiä varten.
Jaettavat tietolomakkeet
Luo yksinkertaisia syöttölomakkeita, joiden avulla yhteistyökumppanit voivat lisätä rivejä taulukkoon paljastamatta koko tietokantaliittymää.
Mathesar – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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