Spliit on itse isännöity vaihtoehto Splitwiselle, jonka avulla ystäväryhmät, kämppäkaverit tai matkailijat voivat seurata jaettuja kuluja ja laskea, kuka on kenelle velkaa. Luo ryhmä, lisää kulut niiden syntyessä, ja Spliit laskee saldot automaattisesti — osallistujilta ei vaadita tiliä, jaa vain linkki.

Spliitin itse isännöinti tarkoittaa, että taloustietosi — kuka käytti mitä, kenen kanssa ja mihin — eivät koskaan päädy kolmannen osapuolen palvelimelle tai niitä käytetä mainontaan. Ei ole tilaustasoja, ei piilotettuja premium-ominaisuuksia eikä tietojen siirrettävyyteen liittyviä huolia: oma instanssisi, omat tietosi, oma hallintasi.