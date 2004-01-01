Asenna Spliit yhdellä napsautuksella.
Ilmainen, avoimen lähdekoodin kulujen jakamissovellus ryhmille — seuraa jaettuja kuluja ja selvitä tilit ilman tilauksia.
Spliit – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Spliit – mitä sillä voi rakentaa?
Spliit on itse isännöity vaihtoehto Splitwiselle, jonka avulla ystäväryhmät, kämppäkaverit tai matkailijat voivat seurata jaettuja kuluja ja laskea, kuka on kenelle velkaa. Luo ryhmä, lisää kulut niiden syntyessä, ja Spliit laskee saldot automaattisesti — osallistujilta ei vaadita tiliä, jaa vain linkki.
Spliitin itse isännöinti tarkoittaa, että taloustietosi — kuka käytti mitä, kenen kanssa ja mihin — eivät koskaan päädy kolmannen osapuolen palvelimelle tai niitä käytetä mainontaan. Ei ole tilaustasoja, ei piilotettuja premium-ominaisuuksia eikä tietojen siirrettävyyteen liittyviä huolia: oma instanssisi, omat tietosi, oma hallintasi.
Spliit – tärkeimmät ominaisuudet
Tiliä ei tarvita
Jaa ryhmälinkki, ja kuka tahansa voi lisätä tai tarkastella kuluja välittömästi — osallistujilta ei vaadita rekisteröitymistä tai sähköpostivahvistusta.
Automaattinen saldon laskenta
Spliit laskee, kuka on kenelle velkaa jokaisen kulun jälkeen, minimoiden ryhmän selvittämiseen tarvittavien transaktioiden määrän.
Kuittien skannaus
Valokuvaa kuitti, ja Spliit poimii summan automaattisesti, mikä nopeuttaa kulujen kirjaamista ilman käsin syöttämistä.
Epätasainen kulujen jakaminen
Jaa kulut tarkkojen summien, prosenttiosuuksien tai osuuksien mukaan – ei vain tasan – tilanteissa, joissa yksi henkilö käyttää enemmän kuin toiset.
Kululuokat ja haku
Merkitse kulut luokittain ja suodata historiaa löytääksesi minkä tahansa tapahtuman nopeasti pitkäkestoisista ryhmistä.
Spliit – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
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