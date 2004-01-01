HandBrake on laajimmin käytetty avoimen lähdekoodin videomuunnin, joka pystyy muuntamaan käytännössä minkä tahansa videomuodon moderneiksi, laajasti yhteensopiviksi tiedostoiksi, kuten MP4 ja MKV. Tämä käyttöönotto ajaa HandBraken Docker-kontissa ja suoratoistaa sen täyden graafisen käyttöliittymän selaimeesi noVNC:n avulla – työpöytäasennusta ei tarvita. Saat täydellisen HandBrake-käyttöliittymän kaikkine koodausesiasetuksineen, tekstitystukiineen, lukuineen ja laitteistokiihdytysvaihtoehtoineen, käytettävissä mistä tahansa laitteesta modernilla selaimella.

Kontti sisältää valvotun kansion ominaisuuden, joka muuntaa automaattisesti kaikki videotiedostot, jotka pudotat määritettyyn syöttökansioon, mikä tekee valvomattomien eräajojen suorittamisesta VPS:lläsi vaivatonta.