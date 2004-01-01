Asenna HandBrake yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin videotranskooderi, joka on käytettävissä mistä tahansa selaimesta, erämuunnoksella ja automaattisella valvontakansion käsittelyllä.
HandBrake – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
HandBrake – mitä sillä voi rakentaa?
HandBrake on laajimmin käytetty avoimen lähdekoodin videomuunnin, joka pystyy muuntamaan käytännössä minkä tahansa videomuodon moderneiksi, laajasti yhteensopiviksi tiedostoiksi, kuten MP4 ja MKV. Tämä käyttöönotto ajaa HandBraken Docker-kontissa ja suoratoistaa sen täyden graafisen käyttöliittymän selaimeesi noVNC:n avulla – työpöytäasennusta ei tarvita. Saat täydellisen HandBrake-käyttöliittymän kaikkine koodausesiasetuksineen, tekstitystukiineen, lukuineen ja laitteistokiihdytysvaihtoehtoineen, käytettävissä mistä tahansa laitteesta modernilla selaimella.
Kontti sisältää valvotun kansion ominaisuuden, joka muuntaa automaattisesti kaikki videotiedostot, jotka pudotat määritettyyn syöttökansioon, mikä tekee valvomattomien eräajojen suorittamisesta VPS:lläsi vaivatonta.
HandBrake – tärkeimmät ominaisuudet
Selainpohjainen graafinen käyttöliittymä
Koko HandBrake-työpöytäkäyttöliittymä suoratoistetaan suoraan selaimeesi noVNC:n kautta — käytä sitä mistä tahansa ilman, että sinun tarvitsee asentaa ohjelmistoja paikallisesti.
Automaattinen valvottu kansio
Tarkkailukansioon asetetut tiedostot jonotetaan ja muunnetaan automaattisesti taustalla, mahdollistaen valvomattoman eräajon ilman manuaalista puuttumista.
Laaja formaattituki
Tukee käytännössä mitä tahansa videolähdemuotoa ja muuntaa sen MP4-, MKV- tai WebM-muotoon tarjoten tarkan hallinnan koodekkien, bittinopeuksien, resoluution ja ääniraitojen suhteen.
Koodausesiasetukset
Kymmenet sisäänrakennetut esiasetukset kohdistuvat tiettyihin laitteisiin ja laatutasoihin – suoratoistoon optimoiduista profiileista korkealaatuisiin arkistokoodauksiin – lyhentäen asennusaikaa.
Tekstitys- ja lukutuki
Tuo, upota tai välitä tekstitykset ja luvunmerkit muunnoksen aikana säilyttäen metatiedot alkuperäisestä lähdetiedostosta.
HandBrake – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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