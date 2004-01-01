MaxKB on avoimen lähdekoodin alusta yritysten tekoälypohjaisten tietokanta-agenttien rakentamiseen, jotka hyödyntävät Retrieval-Augmented Generation (RAG) -tekniikkaa. Se käsittelee PDF-, Word-, Excel-, Markdown- ja HTML-tiedostoja vektorisijoituksiksi ja yhdistää ne valitsemaasi LLM:ään – OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek tai paikallinen malli. Visuaalinen työnkulkuohjelma antaa tiimeille mahdollisuuden ottaa käyttöön älykkäitä kysymys-vastaus-agentteja ilman koodin kirjoittamista.

MaxKB:n itseisännöinti omalla VPS:llä pitää omistusoikeudelliset asiakirjat, asiakasvuorovaikutukset ja liiketoimintatiedon kokonaan infrastruktuurissasi, poistaen kyselykohtaiset pilvikustannukset ja antaen sinulle täyden hallinnan mallin valinnasta ja tietosuojasta.