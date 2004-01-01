Asenna SyncLounge yhdellä napsautuksella.
Plex-katselujuhlat — järjestä synkronoituja elokuva- ja TV-iltoja ystävien ja perheen kanssa useiden Plex-palvelimien kautta.
SyncLounge – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
SyncLounge – mitä sillä voi rakentaa?
SyncLounge on itse ylläpidetty "katselujuhlien" koordinaattori Plex Media Serverille. Se synkronoi toiston useiden Plex-asiakasohjelmien välillä reaaliaikaisesti — kun yksi katsoja keskeyttää, kaikki keskeyttävät; kun yksi hakee eteenpäin, kaikki saavuttavat. Jokainen katsoja suoratoistaa omalta Plex-palvelimeltaan, joten isännän ei tarvitse jakaa kirjastoaan tai huolehtia kaistanleveydestä — SyncLounge vain pitää toistokellot synkronoituna ja tarjoaa chat-huoneen ryhmälle.
SyncLoungen itse ylläpitäminen VPS:llä pitää katselujuhlat hallinnassasi, käyttäjien kirjautuessa sisään olemassa olevilla Plex-tileillään ja yhdistäessä omiin Plex-palvelimiinsa. Valinnainen sallittujen luettelon tuki rajoittaa instanssisi ystäviin, perheeseen tai tietyn Plex-palvelimen käyttäjiin.
SyncLounge – tärkeimmät ominaisuudet
Reaaliaikainen toistosynkronointi
Toisto-, tauko-, haku- ja äänenvoimakkuustoiminnot synkronoituvat kaikkien osallistujien kesken millisekunneissa, joten koko huone pysyy tahdissa.
Sisäänrakennettu ryhmäkeskustelu
Jokaisessa huoneessa on integroitu chat-sivupalkki, joten katsojat voivat reagoida ja keskustella poistumatta soittimesta.
Monipalvelintuki
Jokainen katsoja suoratoistaa omalta Plex-palvelimeltaan, joten isännän ei tarvitse jakaa kirjaston käyttöoikeutta tai kuluttaa lähetyskaistaa.
Plex-kertakirjautuminen
Käyttäjät kirjautuvat sisään olemassa olevilla Plex-tunnuksillaan — ei erillistä rekisteröitymistä, ei ylimääräistä salasanaa muistettavaksi.
Valinnainen pääsyn sallittujen luettelo
AUTH_LIST-muuttuja rajoittaa pääsyä tiettyihin Plex-käyttäjänimiin, sähköpostiosoitteisiin tai palvelinkoneen tunnuksiin yksityisissä käyttöönotoissa.
SyncLounge – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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