Ota LubeLogger käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Paras itse isännöity ajoneuvojen huolto- ja polttoaineseuranta, jolla pidät kalustosi huippukunnossa.
LubeLogger – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
LubeLogger – mitä sillä voi rakentaa?
LubeLogger on omistettu hallinta-alusta autoharrastajille, kaluston omistajille ja kaikille, jotka haluavat seurata ajoneuvonsa kuntoa yksityiskohtaisesti. Isännöimällä LubeLoggeria itse luot yksityisen, pysyvän tallenteen jokaisesta öljynvaihdosta, korjauksesta ja polttoainetäytöstä jokaiselle omistamallesi ajoneuvolle — ilman kolmannen osapuolen pääsyä ja ilman tilausmaksuja.
Toisin kuin yleiset taulukkolaskentaohjelmat tai mainoksilla tuetut mobiilisovellukset, LubeLogger tarjoaa erikoistuneen käyttöliittymän, joka on suunniteltu autojen huollon vivahteisiin, sisältäen kilometripohjaiset muistutukset, polttoainetalouden analytiikan ja kuittien tallennuksen, pitäen koko kalustosi järjestyksessä yhdessä paikassa.
LubeLogger – tärkeimmät ominaisuudet
Palveluhistorian seuranta
Pidä yksityiskohtaista lokia kaikista ajoneuvoihisi tehdyistä korjaus- ja huoltotehtävistä päivämäärineen, kustannuksineen ja muistiinpanoineen.
Polttoainetalouden analytiikka
Seuraa polttoaineenkulutustasi ja kustannuksiasi ajan mittaan automaattisten MPG-laskelmien ja kulutuskaavioiden avulla.
Asiakirjojen tallennus
Lataa ja tallenna digitaaliset kopiot kuiteista, rekisteröintiasiakirjoista ja vakuutuskorteista välitöntä käyttöä varten.
Älykkäät muistutukset
Saat ilmoituksia tulevista öljynvaihdoista, renkaiden kierrätyksistä ja tarkastuksista ajoneuvosi mittarilukeman tai aikataulun perusteella.
LubeLogger – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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