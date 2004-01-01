LubeLogger on omistettu hallinta-alusta autoharrastajille, kaluston omistajille ja kaikille, jotka haluavat seurata ajoneuvonsa kuntoa yksityiskohtaisesti. Isännöimällä LubeLoggeria itse luot yksityisen, pysyvän tallenteen jokaisesta öljynvaihdosta, korjauksesta ja polttoainetäytöstä jokaiselle omistamallesi ajoneuvolle — ilman kolmannen osapuolen pääsyä ja ilman tilausmaksuja.

Toisin kuin yleiset taulukkolaskentaohjelmat tai mainoksilla tuetut mobiilisovellukset, LubeLogger tarjoaa erikoistuneen käyttöliittymän, joka on suunniteltu autojen huollon vivahteisiin, sisältäen kilometripohjaiset muistutukset, polttoainetalouden analytiikan ja kuittien tallennuksen, pitäen koko kalustosi järjestyksessä yhdessä paikassa.