Ota Apache ShenYu käyttöön yhdellä napsautuksella.
Tehokas natiivi Java-API-yhdyskäytävä palvelinvälitykseen, protokollamuunnokseen ja laajamittaiseen API-hallintaan.
Apache ShenYu – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Apache ShenYu – mitä sillä voi rakentaa?
Apache ShenYu on avoimen lähdekoodin, Java-natiivi API-yhdyskäytävä, joka on rakennettu mikropalveluympäristöihin, jotka vaativat suurta suorituskykyä ja matalaa viivettä. Se toimii yhtenäisenä sisääntulopisteenä reititykselle, protokollamuunnokselle ja liikenteen hallinnalle palveluissa, jotka on rakennettu Apache Dubbon, Spring Cloudin, gRPC:n, SOFA:n, WebSocketin ja muiden päälle. Kuumavaihdettava liitännäisarkkitehtuuri mahdollistaa liikenteenhallintakäytäntöjen – kuten nopeusrajoituksen, todennuksen, WAF:n ja piiririkkojen – ottamisen käyttöön tai poistamisen käytöstä ilman yhdyskäytävän uudelleenkäynnistystä.
Mukana toimitettu hallintakonsoli antaa tiimillesi reaaliaikaisen näkyvyyden ja dynaamisen hallinnan reitityssääntöihin, valitsimiin ja järjestelmän käyttöoikeuksiin selainpohjaisen hallintapaneelin kautta. ShenYun itseisännöinti omalla VPS:llä pitää API-liikenteen infrastruktuurissasi, eliminoi pyyntökohtaiset pilven poistumiskustannukset ja antaa sinun valvoa hallintakäytäntöjä riippumatta hallitusta API-yhdyskäytäväpalvelusta.
Apache ShenYu – tärkeimmät ominaisuudet
Lennossa vaihdettavat liitännäiset
Ota käyttöön, poista käytöstä tai määritä uudelleen liikennelaajennukset — kuten nopeusrajoitus, todennus, WAF ja paljon muuta — ajon aikana käynnistämättä yhdyskäytävää uudelleen tai keskeyttämättä live-liikennettä.
Moniprotokollatuki
Välitä pyyntöjä Apache Dubbo-, Spring Cloud-, gRPC-, SOFA-, TARS-, WebSocket- ja MQTT-palveluiden kautta yhdestä yhdyskäytävän sisääntulopisteestä.
Dynaaminen liikenteenhallinta
Määritä reititysvalitsimet ja säännöt hallintakäyttöliittymän kautta. Ne tulevat voimaan välittömästi ja antavat operatiivisille tiimeille tarkan hallinnan siitä, mikä ylävirta vastaanottaa kunkin pyynnön.
Sisäänrakennettu havaittavuus
Hajautettu jäljitys, mittareiden vienti ja strukturoitujen lokitusten integraatiot antavat sinulle päästä päähän -näkyvyyden API-viiveisiin ja virhetasoihin kaikissa välitetyissä palveluissa.
OAuth 2.0 ja JWT-todennus
Suojaa API:t OAuth 2.0:lla, JWT-tunnuksen validoinnilla tai mukautetulla allekirjoituksen vahvistuksella yhdyskäytäväkerroksessa ennen kuin pyynnöt saavuttavat taustapalvelusi.
Apache ShenYu – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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