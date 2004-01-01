Apache ShenYu on avoimen lähdekoodin, Java-natiivi API-yhdyskäytävä, joka on rakennettu mikropalveluympäristöihin, jotka vaativat suurta suorituskykyä ja matalaa viivettä. Se toimii yhtenäisenä sisääntulopisteenä reititykselle, protokollamuunnokselle ja liikenteen hallinnalle palveluissa, jotka on rakennettu Apache Dubbon, Spring Cloudin, gRPC:n, SOFA:n, WebSocketin ja muiden päälle. Kuumavaihdettava liitännäisarkkitehtuuri mahdollistaa liikenteenhallintakäytäntöjen – kuten nopeusrajoituksen, todennuksen, WAF:n ja piiririkkojen – ottamisen käyttöön tai poistamisen käytöstä ilman yhdyskäytävän uudelleenkäynnistystä.

Mukana toimitettu hallintakonsoli antaa tiimillesi reaaliaikaisen näkyvyyden ja dynaamisen hallinnan reitityssääntöihin, valitsimiin ja järjestelmän käyttöoikeuksiin selainpohjaisen hallintapaneelin kautta. ShenYun itseisännöinti omalla VPS:llä pitää API-liikenteen infrastruktuurissasi, eliminoi pyyntökohtaiset pilven poistumiskustannukset ja antaa sinun valvoa hallintakäytäntöjä riippumatta hallitusta API-yhdyskäytäväpalvelusta.