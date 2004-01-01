Asenna Casdoor yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin identiteetin- ja pääsynhallinta-alusta, jossa on OAuth 2.0, OIDC ja SAML keskitettyä kertakirjautumista varten.
Casdoor – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Casdoor – mitä sillä voi rakentaa?
Casdoor on avoimen lähdekoodin identiteetin- ja pääsynhallintajärjestelmä (IAM-alusta), joka toimii keskitettynä todennuspalvelimena sovelluksillesi. Sisäänrakennettu tuki OAuth 2.0:lle, OpenID Connectille, SAML:lle ja LDAP:lle mahdollistaa minkä tahansa sovelluksen delegoida käyttäjän kirjautumisen yhdelle luotetulle palvelulle — poistaen sovelluskohtaiset kirjautumisjärjestelmät ja antaen käyttäjille yhden tunnistetietojoukon koko järjestelmässäsi.
Casdoorin itseisännöinti pitää käyttäjiesi tunnistetiedot ja istuntotiedot täysin hallinnassasi, ilman käyttäjäkohtaista hinnoittelua ja ilman toimittajalukitusta. Sisäänrakennettu monivaiheinen todennus, sosiaalisen kirjautumisen integraatiot ja yksityiskohtaiset käyttöoikeudet Casbinin kautta tekevät siitä täydellisen identiteettialustan kaikenkokoisille tiimeille.
Casdoor – tärkeimmät ominaisuudet
Universaalit SSO-protokollat
OAuth 2.0:n, OpenID Connectin ja SAML:n tuki antaa Casdoorin toimia identiteetintarjoajana käytännössä mille tahansa sovellukselle sellaisenaan.
Monivaiheinen todennus
Ota käyttöön TOTP, WebAuthn-laitteistoavaimet, tekstiviestikoodit tai Face ID kaikissa yhdistetyissä sovelluksissa sovelluskohtaisilla MFA-käytännöillä.
Sosiaaliset kirjautumispalveluntarjoajat
Sisäänrakennetut liittimet GitHubille, Googlelle, Microsoftille ja kymmenille muille palveluntarjoajille mahdollistavat käyttäjien kirjautumisen olemassa olevilla tileillä.
Hienojakoinen pääsynhallinta
Casbin-pohjaiset ACL-, RBAC- ja ABAC-käytännöt hallitsevat tarkasti, mitkä käyttäjät ja roolit voivat käyttää mitä resursseja koko pinossasi.
Moniorganisaatiotuki
Hallitse useita erillisiä organisaatioita erillisillä käyttäjäryhmillä, sovelluksilla ja käytännöillä yhdestä Casdoor-instanssista.
Casdoor – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
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Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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