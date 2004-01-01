Casdoor on avoimen lähdekoodin identiteetin- ja pääsynhallintajärjestelmä (IAM-alusta), joka toimii keskitettynä todennuspalvelimena sovelluksillesi. Sisäänrakennettu tuki OAuth 2.0:lle, OpenID Connectille, SAML:lle ja LDAP:lle mahdollistaa minkä tahansa sovelluksen delegoida käyttäjän kirjautumisen yhdelle luotetulle palvelulle — poistaen sovelluskohtaiset kirjautumisjärjestelmät ja antaen käyttäjille yhden tunnistetietojoukon koko järjestelmässäsi.

Casdoorin itseisännöinti pitää käyttäjiesi tunnistetiedot ja istuntotiedot täysin hallinnassasi, ilman käyttäjäkohtaista hinnoittelua ja ilman toimittajalukitusta. Sisäänrakennettu monivaiheinen todennus, sosiaalisen kirjautumisen integraatiot ja yksityiskohtaiset käyttöoikeudet Casbinin kautta tekevät siitä täydellisen identiteettialustan kaikenkokoisille tiimeille.