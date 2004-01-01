Jopa 69 % alennus Kanboard tuotteelle

Deploy Kanboard in one click installation.

Free, open-source Kanban project management with customizable boards, swimlanes, and built-in time tracking.

Julkaise sovelluksesi vÃ¤littÃ¶mÃ¤sti
Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
5,49â‚¬/kk
Valitse paketti
30 pÃ¤ivÃ¤n tyytyvÃ¤isyystakuu
Deploy Kanboard in one click installation.

Kanboard â€“ valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 â‚¬/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 â‚¬/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintÃ¤
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 â‚¬/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintÃ¤
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 â‚¬/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintÃ¤
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 â‚¬/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 â‚¬/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintÃ¤
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 â‚¬/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintÃ¤
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 â‚¬/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintÃ¤
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisÃ¤ltÃ¤Ã¤ kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pÃ¤Ã¤sy konttilokeihin
Yhden klikkauksen pÃ¤ivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pÃ¤Ã¤sy konttilokeihin
Yhden klikkauksen pÃ¤ivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukÃ¤teen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien mÃ¤Ã¤rÃ¤llÃ¤.

Kanboard â€“ mitÃ¤ sillÃ¤ voi rakentaa?

Kanboard is a focused, open-source Kanban project management tool that keeps workflow visualization simple and effective. Teams get customizable boards with swimlanes, work-in-progress limits, task management with subtasks and attachments, time tracking, and built-in analytics â€” all in a clean interface without unnecessary complexity.

Self-hosting Kanboard on your own VPS means project data, client information, and internal roadmaps stay entirely under your control. There are no per-seat fees, no storage limits, and no vendor lock-in â€” just a reliable, extensible tool that scales with your team through plugins, webhooks, and a full REST API.

Aloita tÃ¤stÃ¤
{name} â€“ mitÃ¤ sillÃ¤ voi rakentaa?

Kanboard â€“ tÃ¤rkeimmÃ¤t ominaisuudet

Visual Kanban Boards

Customizable columns, swimlanes, and work-in-progress limits give teams clear visibility of workflow bottlenecks and capacity.

Task Management

Manage tasks with subtasks, file attachments, comments, custom fields, time estimates, and automatic recurrence rules.

Built-In Analytics

Cumulative flow diagrams, burn charts, and lead time reports provide data-driven insight into team throughput and process efficiency.

Flexible Authentication

Support LDAP, OAuth, SAML, and two-factor authentication so Kanboard integrates with your existing identity management infrastructure.

Automation & API

Trigger actions automatically based on board events, connect via webhooks, or build custom integrations using the comprehensive REST API.

Kanboard â€“ miksi kÃ¤yttÃ¤Ã¤ Hostingerissa?

Julkaise yhdellÃ¤ klikkauksella

Saat sovelluksesi kÃ¤yttÃ¶kuntoon vÃ¤littÃ¶mÃ¤sti esimÃ¤Ã¤ritetyllÃ¤ asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellÃ¤ klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

PidÃ¤ sovelluksesi suojattuina sisÃ¤Ã¤nrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

SisÃ¤Ã¤nrakennettu Docker-hallinta

KÃ¤ytÃ¤ ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestÃ¤ paikasta. Ota kÃ¤yttÃ¶Ã¶n, pÃ¤ivitÃ¤ ja valvo projektejasi helposti.

SisÃ¤Ã¤nrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellÃ¤ klikkauksella

Saat sovelluksesi kÃ¤yttÃ¶kuntoon vÃ¤littÃ¶mÃ¤sti esimÃ¤Ã¤ritetyllÃ¤ asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellÃ¤ klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

PidÃ¤ sovelluksesi suojattuina sisÃ¤Ã¤nrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

SisÃ¤Ã¤nrakennettu Docker-hallinta

KÃ¤ytÃ¤ ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestÃ¤ paikasta. Ota kÃ¤yttÃ¶Ã¶n, pÃ¤ivitÃ¤ ja valvo projektejasi helposti.

SisÃ¤Ã¤nrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti lÃ¤heltÃ¤ yleisÃ¶Ã¤si parantaaksesi latausnopeuksia. MeillÃ¤ on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja EtelÃ¤-Amerikassa.
Aloita tÃ¤stÃ¤
Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyvÃ¤inen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! KÃ¤yttÃ¶aika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikÃ¤ pitÃ¤Ã¤ sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystÃ¤ni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin ðŸš€

Noel
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Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! HyvÃ¤ hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa kÃ¤yttÃ¤jiensÃ¤ aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. HyvÃ¤ tuki. Luotettava. Tuntuu erittÃ¤in vankalta.

Omkar
Omkar

Otin yhteyttÃ¤ Hostingerin tukeen menetettyÃ¤ni pÃ¤Ã¤syn itse isÃ¤nnÃ¶ityyn n8n-instanssiini, enkÃ¤ voisi olla enempÃ¤Ã¤ vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kÃ¤rsivÃ¤llisiÃ¤ ja perusteellisia.

Sylvain
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30 pÃ¤ivÃ¤n tyytyvÃ¤isyystakuu

Kokeile ilman riskejÃ¤ 30 pÃ¤ivÃ¤n tyytyvÃ¤isyystakuumme turvin. Katso lisÃ¤tiedot hyvityskÃ¤ytÃ¤nnÃ¶stÃ¤mme.

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