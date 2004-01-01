Deploy Argilla in one click installation.
Collaborative AI dataset annotation platform for building high-quality training data for NLP, LLM, and multimodal projects.
Argilla – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Argilla – mitä sillä voi rakentaa?
Argilla is a data-centric collaboration platform built for AI engineers and domain experts who need to create, annotate, and curate high-quality datasets for machine learning projects. It supports the full range of modern AI annotation tasks — text classification, named entity recognition, RAG evaluation, preference tuning, and RLHF — in a single unified interface with a Python SDK for programmatic control.
Self-hosting Argilla ensures that proprietary training data, annotation schemas, and model feedback never leave your organization's infrastructure. This deployment includes the complete stack: PostgreSQL for data persistence, Redis for job processing, Elasticsearch for semantic search, and dedicated worker services for handling large-scale background operations without impacting the annotation interface.
Argilla – tärkeimmät ominaisuudet
Collaborative Annotation
Assign annotation tasks to team members with role-based access control, enabling distributed labeling workflows where domain experts and AI engineers work from the same dataset without conflicts.
AI-Assisted Labeling
Accelerate annotation with AI-generated label suggestions and automated quality checks, reducing the manual effort required to build large training datasets without sacrificing accuracy.
Semantic Search
Explore and filter datasets using semantic similarity search powered by Elasticsearch, making it practical to find and review specific data patterns across millions of annotated records.
Python SDK Integration
Create, query, and manipulate datasets programmatically through the Argilla Python SDK, and export directly to Hugging Face Datasets or other formats for seamless training pipeline integration.
Multi-Task Support
Handle text classification, NER, ranking, preference tuning, and custom annotation schemas within a single platform, so one deployment serves the annotation needs of diverse AI projects.
Argilla – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.