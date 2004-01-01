Asenna Elasticsearch yhden napsautuksen asennuksella.
Hajautettu haku- ja analytiikkamoottori, joka on rakennettu Apache Lucenen päälle täystekstihakua, lokitusta ja reaaliaikaista data-analyysiä varten.
Elasticsearch – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Elasticsearch – mitä sillä voi rakentaa?
Elasticsearch on hajautettu, RESTful-haku- ja analytiikkamoottori Elastic Stackin ytimessä. Apache Lucenen päälle rakennettu se tarjoaa kokotekstihaun, monimutkaisia aggregaatioita ja lähes reaaliaikaisen indeksoinnin massiivisten tietojoukkojen yli. Sen hajautettu arkkitehtuuri tukee automaattista ositusta ja replikointia, mahdollistaen horisontaalisen skaalautuvuuden yhdestä solmusta suureen klusteriin.
Elasticsearchin itseisännöinti VPS:lläsi antaa sinulle omistetut resurssit johdonmukaiseen kyselysuorituskykyyn, täyden hallinnan indeksin konfigurointiin ja säilytyskäytäntöihin sekä kyvyn integroida se omaan loki-, valvonta- ja sovelluspinosi ilman asiakirjakohtaista hinnoittelua tai toimittajarajoituksia.
Elasticsearch – tärkeimmät ominaisuudet
Kokotekstihaku
Tehokas relevanssipisteisiin perustuva haku korostuksella, sumealla haulla ja synonyymituella, rakennettu kypsän Apache Lucene -kirjaston päälle.
Reaaliaikainen indeksointi
Asiakirjat muuttuvat haettaviksi millisekuntien kuluessa syöttämisestä, mahdollistaen lähes reaaliaikaisen analytiikan ja reaaliaikaisen haun jatkuvasti päivitettävistä tietoaineistoista.
Monipuoliset koostamiset
Laske mittareita, histogrammeja ja monitasoisia ryhmittelyjä yhdellä kyselyllä, tehostaen interaktiivisia hallintapaneeleita ja liiketoimintatiedon raportteja.
Hajautettu arkkitehtuuri
Automaattinen ositus ja replikointi jakavat tietoja solmujen kesken korkean käytettävyyden ja horisontaalisen skaalautuvuuden takaamiseksi tietomäärien kasvaessa.
RESTful JSON API
Yksinkertainen HTTP/JSON-rajapinta antaa minkä tahansa ohjelmointikielen kysellä, indeksoida ja hallita tietoja ilman omia ajureita tai monimutkaista asiakasohjelman asennusta.
Elasticsearch – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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