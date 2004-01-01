Elasticsearch on hajautettu, RESTful-haku- ja analytiikkamoottori Elastic Stackin ytimessä. Apache Lucenen päälle rakennettu se tarjoaa kokotekstihaun, monimutkaisia aggregaatioita ja lähes reaaliaikaisen indeksoinnin massiivisten tietojoukkojen yli. Sen hajautettu arkkitehtuuri tukee automaattista ositusta ja replikointia, mahdollistaen horisontaalisen skaalautuvuuden yhdestä solmusta suureen klusteriin.

Elasticsearchin itseisännöinti VPS:lläsi antaa sinulle omistetut resurssit johdonmukaiseen kyselysuorituskykyyn, täyden hallinnan indeksin konfigurointiin ja säilytyskäytäntöihin sekä kyvyn integroida se omaan loki-, valvonta- ja sovelluspinosi ilman asiakirjakohtaista hinnoittelua tai toimittajarajoituksia.