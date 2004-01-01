Bluesky PDS (Personal Data Server) on perustavanlaatuinen komponentti Bluesky-sosiaaliseen verkostoon osallistumiseen omilla ehdoillasi. AT-protokollan pohjalle rakennettu se tallentaa sosiaalisen kaaviosi, julkaisusi ja mediasi, hallinnoi hajautettua identiteettiäsi (DID) ja synkronoi laajemman Bluesky-verkoston kanssa — kaikki ilman riippuvuutta mistään yksittäisestä yrityksestä tai alustasta.

Oman PDS:n ylläpitäminen tarkoittaa, että sisältösi ja seuraajasuhteesi ovat siirrettävissä: jos vaihdat hosting-palveluntarjoajaa, tietosi siirtyvät mukanasi. Tämä käyttöönotto sisältää pysyvän tallennustilan, pdsadmin-hallintatyökalun ja täyden integroinnin Bluesky-rele- ja sovellusnäkymäpalveluihin, jotta voit käyttää mitä tahansa Bluesky-yhteensopivaa asiakasohjelmaa heti asennuksen jälkeen.