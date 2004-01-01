Ota Bluesky PDS käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Itseisännöity henkilökohtaisen datan palvelin Bluesky-verkkoon, antaen sinulle täyden omistajuuden sosiaalisesta identiteetistäsi ja sisällöstäsi.
Bluesky PDS – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Bluesky PDS – mitä sillä voi rakentaa?
Bluesky PDS (Personal Data Server) on perustavanlaatuinen komponentti Bluesky-sosiaaliseen verkostoon osallistumiseen omilla ehdoillasi. AT-protokollan pohjalle rakennettu se tallentaa sosiaalisen kaaviosi, julkaisusi ja mediasi, hallinnoi hajautettua identiteettiäsi (DID) ja synkronoi laajemman Bluesky-verkoston kanssa — kaikki ilman riippuvuutta mistään yksittäisestä yrityksestä tai alustasta.
Oman PDS:n ylläpitäminen tarkoittaa, että sisältösi ja seuraajasuhteesi ovat siirrettävissä: jos vaihdat hosting-palveluntarjoajaa, tietosi siirtyvät mukanasi. Tämä käyttöönotto sisältää pysyvän tallennustilan, pdsadmin-hallintatyökalun ja täyden integroinnin Bluesky-rele- ja sovellusnäkymäpalveluihin, jotta voit käyttää mitä tahansa Bluesky-yhteensopivaa asiakasohjelmaa heti asennuksen jälkeen.
Bluesky PDS – tärkeimmät ominaisuudet
Täydellinen tiedonhallinta
Julkaisusi, tykkäyksesi ja sosiaalinen verkostosi tallennetaan omalle palvelimellesi AT-protokollan mukaisesti, mikä tekee niistä täysin siirrettäviä ja riippumattomia mistään yksittäisestä alustasta.
Hajautettu identiteetti
PDS hallinnoi DID-tunnustasi (hajautettu tunniste), antaen sinulle pysyvän, itsehallinnollisen identiteetin, jota kolmannen osapuolen palvelu ei voi peruuttaa.
Omat verkkotunnukset
Isännöi Bluesky-tunnustasi omalla verkkotunnuksellasi, vahvistaen identiteettiäsi ja tehden läsnäolostasi erehtymättömästi omasi.
Täysi verkkoyhteensopivuus
Synkronoi automaattisesti Bluesky-releen kanssa, jotta sisältösi näkyy globaalissa syötteessä ja on käytettävissä mistä tahansa Bluesky-asiakasohjelmasta tai -sovelluksesta.
Sisäänrakennetut järjestelmänvalvojan työkalut
Mukana toimitettu pdsadmin-työkalu antaa sinun hallita tilejä, vaihtaa avaimia ja hoitaa palvelimen hallintatehtäviä suoraan komentoriviltä.
Bluesky PDS – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
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Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
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