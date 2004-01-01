OxiCloud on Rustilla kirjoitettu avoimen lähdekoodin pilvitallennusalusta, joka on suunniteltu nopeaksi ja resurssitehokkaaksi vaihtoehdoksi Nextcloudille ja OwnCloudille. Se tarjoaa tiedostojen latauksen, lataamisen, kansioiden hallinnan, jakamisen, haun, roskakorin ja sisäänrakennetun musiikkisoittimen – kaikki itse isännöitynä PostgreSQL-taustaohjelmalla. Rust-ajonaikainen ympäristö pitää käyttämättömän muistin selvästi alle 100 Mt:ssa, mikä tekee siitä käytännöllisen VPS-palvelimilla, joissa PHP-pohjainen pino olisi liian raskas.

OxiCloudin itseisännöinti sijoittaa kaiken tiedostotallennuksen hallitsemaasi infrastruktuuriin ilman kiintiöitä, tilausmaksuja ja kolmannen osapuolen pääsyä tiedostoihisi. Valinnainen Nextcloud-yhteensopivuuskerros antaa olemassa olevien Nextcloudin työpöytä- ja mobiiliasiakasohjelmien muodostaa yhteyden ilman uudelleenkonfigurointia.