Jopa 69 % alennus OxiCloud tuotteelle

Ota OxiCloud käyttöön yhdellä napsautuksella.

Kevyt, itse ylläpidettävä Rustilla rakennettu pilvitallennustila, joka on yhteensopiva Nextcloudin työpöytä- ja mobiiliasiakasohjelmien kanssa.

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Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
5,49/kk
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30 päivän tyytyväisyystakuu
Ota OxiCloud käyttöön yhdellä napsautuksella.

OxiCloud – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
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Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
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Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
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Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

OxiCloud – mitä sillä voi rakentaa?

OxiCloud on Rustilla kirjoitettu avoimen lähdekoodin pilvitallennusalusta, joka on suunniteltu nopeaksi ja resurssitehokkaaksi vaihtoehdoksi Nextcloudille ja OwnCloudille. Se tarjoaa tiedostojen latauksen, lataamisen, kansioiden hallinnan, jakamisen, haun, roskakorin ja sisäänrakennetun musiikkisoittimen – kaikki itse isännöitynä PostgreSQL-taustaohjelmalla. Rust-ajonaikainen ympäristö pitää käyttämättömän muistin selvästi alle 100 Mt:ssa, mikä tekee siitä käytännöllisen VPS-palvelimilla, joissa PHP-pohjainen pino olisi liian raskas.

OxiCloudin itseisännöinti sijoittaa kaiken tiedostotallennuksen hallitsemaasi infrastruktuuriin ilman kiintiöitä, tilausmaksuja ja kolmannen osapuolen pääsyä tiedostoihisi. Valinnainen Nextcloud-yhteensopivuuskerros antaa olemassa olevien Nextcloudin työpöytä- ja mobiiliasiakasohjelmien muodostaa yhteyden ilman uudelleenkonfigurointia.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

OxiCloud – tärkeimmät ominaisuudet

Nextcloud-asiakastuki

Valinnainen Nextcloud-yhteensopivuuskerros antaa olemassa olevien Nextcloudin työpöytä- ja mobiilisynkronointiohjelmien yhdistää OxiCloudiin ilman niiden uudelleenasennusta tai uudelleenkonfigurointia.

Matala muistijalanjälki

Rust + mimalloc -ajoympäristö käyttää alle 100 Mt muistia tyhjäkäynnillä, tehden OxiCloudista käytännöllisen pienillä VPS-sopimuksilla, joissa PHP-pohjaiset pilvitallennuspinot kuluttaisivat käytettävissä olevan RAM-muistin loppuun.

Tiedostojen jakolinkit

Luo julkisia jakolinkkejä tiedostoille ja kansioille, jotta ulkoiset vastaanottajat voivat ladata sisältöä luomatta tiliä palvelimellesi.

Roskakori ja palautus

Poistetut tiedostot siirtyvät roskakoriin sen sijaan, että ne poistettaisiin välittömästi, mikä antaa sinulle palautusikkunan ennen pysyvää poistoa.

Sisäänrakennettu musiikkisoitin

Suoratoista äänitiedostoja suoraan selaimesta soittolistan tuella ja kappaleen metatiedoilla — erillistä mediapalvelinta tai laajennusta ei tarvita.

OxiCloud – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀

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Omkar
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Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.

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