Ota OxiCloud käyttöön yhdellä napsautuksella.
Kevyt, itse ylläpidettävä Rustilla rakennettu pilvitallennustila, joka on yhteensopiva Nextcloudin työpöytä- ja mobiiliasiakasohjelmien kanssa.
OxiCloud – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
OxiCloud – mitä sillä voi rakentaa?
OxiCloud on Rustilla kirjoitettu avoimen lähdekoodin pilvitallennusalusta, joka on suunniteltu nopeaksi ja resurssitehokkaaksi vaihtoehdoksi Nextcloudille ja OwnCloudille. Se tarjoaa tiedostojen latauksen, lataamisen, kansioiden hallinnan, jakamisen, haun, roskakorin ja sisäänrakennetun musiikkisoittimen – kaikki itse isännöitynä PostgreSQL-taustaohjelmalla. Rust-ajonaikainen ympäristö pitää käyttämättömän muistin selvästi alle 100 Mt:ssa, mikä tekee siitä käytännöllisen VPS-palvelimilla, joissa PHP-pohjainen pino olisi liian raskas.
OxiCloudin itseisännöinti sijoittaa kaiken tiedostotallennuksen hallitsemaasi infrastruktuuriin ilman kiintiöitä, tilausmaksuja ja kolmannen osapuolen pääsyä tiedostoihisi. Valinnainen Nextcloud-yhteensopivuuskerros antaa olemassa olevien Nextcloudin työpöytä- ja mobiiliasiakasohjelmien muodostaa yhteyden ilman uudelleenkonfigurointia.
OxiCloud – tärkeimmät ominaisuudet
Nextcloud-asiakastuki
Valinnainen Nextcloud-yhteensopivuuskerros antaa olemassa olevien Nextcloudin työpöytä- ja mobiilisynkronointiohjelmien yhdistää OxiCloudiin ilman niiden uudelleenasennusta tai uudelleenkonfigurointia.
Matala muistijalanjälki
Rust + mimalloc -ajoympäristö käyttää alle 100 Mt muistia tyhjäkäynnillä, tehden OxiCloudista käytännöllisen pienillä VPS-sopimuksilla, joissa PHP-pohjaiset pilvitallennuspinot kuluttaisivat käytettävissä olevan RAM-muistin loppuun.
Tiedostojen jakolinkit
Luo julkisia jakolinkkejä tiedostoille ja kansioille, jotta ulkoiset vastaanottajat voivat ladata sisältöä luomatta tiliä palvelimellesi.
Roskakori ja palautus
Poistetut tiedostot siirtyvät roskakoriin sen sijaan, että ne poistettaisiin välittömästi, mikä antaa sinulle palautusikkunan ennen pysyvää poistoa.
Sisäänrakennettu musiikkisoitin
Suoratoista äänitiedostoja suoraan selaimesta soittolistan tuella ja kappaleen metatiedoilla — erillistä mediapalvelinta tai laajennusta ei tarvita.
OxiCloud – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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