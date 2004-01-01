BookStack on ilmainen, avoimen lähdekoodin wiki, joka on rakennettu Laravelin päälle ja joka järjestää dokumentaation kolmitasoiseen hierarkiaan: Kirjat, Luvut ja Sivut — heijastaen sitä, miten ihmiset luonnostaan ajattelevat jäsenneltyä sisältöä. WYSIWYG-editori, sisäänrakennettu Markdown-tila ja draw.io-kaaviointegraatio tarkoittavat, että tiimit voivat kirjoittaa ja kuvittaa dokumentaatiota poistumatta alustalta.

BookStackin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää arkaluonteisen sisäisen dokumentaation — kuten toimintaohjeet, arkkitehtuuripäätökset, HR-käytännöt — kokonaan omassa infrastruktuurissasi, ilman käyttäjäkohtaisia kustannuksia ja ilman kolmannen osapuolen pääsyä sisältöösi. Roolipohjaiset käyttöoikeudet antavat sinun hallita tarkasti, kuka voi lukea tai muokata tietokannan kutakin osaa.