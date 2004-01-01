Ota BookStack käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Itseisännöity wiki-alusta jäsennellyllä Kirjat, Luvut ja Sivut -hierarkialla järjestelmälliseen tiimidokumentaatioon.
BookStack – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
BookStack – mitä sillä voi rakentaa?
BookStack on ilmainen, avoimen lähdekoodin wiki, joka on rakennettu Laravelin päälle ja joka järjestää dokumentaation kolmitasoiseen hierarkiaan: Kirjat, Luvut ja Sivut — heijastaen sitä, miten ihmiset luonnostaan ajattelevat jäsenneltyä sisältöä. WYSIWYG-editori, sisäänrakennettu Markdown-tila ja draw.io-kaaviointegraatio tarkoittavat, että tiimit voivat kirjoittaa ja kuvittaa dokumentaatiota poistumatta alustalta.
BookStackin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää arkaluonteisen sisäisen dokumentaation — kuten toimintaohjeet, arkkitehtuuripäätökset, HR-käytännöt — kokonaan omassa infrastruktuurissasi, ilman käyttäjäkohtaisia kustannuksia ja ilman kolmannen osapuolen pääsyä sisältöösi. Roolipohjaiset käyttöoikeudet antavat sinun hallita tarkasti, kuka voi lukea tai muokata tietokannan kutakin osaa.
BookStack – tärkeimmät ominaisuudet
Jäsennelty hierarkia
Kirjat, luvut ja sivut pitävät dokumentaation järjestettynä ja navigoitavana tietokannan kasvaessa tuhansiin merkintöihin.
WYSIWYG- ja Markdown-editorit
Kirjoittajat valitsevat haluamansa muokkauskokemuksen — visuaalisen lohkoeditorin tai raa'an Markdownin reaaliaikaisella esikatselulla — sivukohtaisesti.
Roolipohjaiset käyttöoikeudet
Hienojakoinen pääsynhallinta kirja-, luku- ja sivutasolla antaa sinun segmentoida dokumentaatiota tiimien, urakoitsijoiden ja julkisten lukijoiden välillä.
Kokotekstihaku
Nopea haku kaikesta sivun tekstistä, otsikoista ja metatiedoista tarkoittaa, että käyttäjät löytävät vastauksia ilman, että heidän tarvitsee tietää, mihin sisältö on tallennettu.
Sivun versiohistoria
Jokainen muokkaus versioidaan erojen katselulla ja yhden napsautuksen palautuksella, mikä tarjoaa tarkastusketjun ja turvaverkon yhteistyössä laadittavalle dokumentaatiolle.
BookStack – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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