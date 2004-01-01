Julkaise OmniRoute yhdellä klikkauksella.
Itseisännöity tekoälyportti, joka reitittää minkä tahansa LLM:n yhden OpenAI-yhteensopivan päätepisteen kautta älykkäällä varajärjestelmällä ja tokenien pakkauksella.
OmniRoute – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
OmniRoute – mitä sillä voi rakentaa?
OmniRoute on itse isännöity tekoälyyhdyskäytävä, joka yhdistää yli 230 mallintarjoajaa yhden OpenAI-yhteensopivan päätepisteen taakse. Osoita Claude Code, Codex, Cursor, Cline tai Copilot yhteen URL-osoitteeseen, ja OmniRoute reitittää jokaisen pyynnön parhaaseen saatavilla olevaan malliin – mukaan lukien kymmenet ilmaiset Claude-, GPT- ja Gemini-tasot – automaattisella varajärjestelmällä, kun palveluntarjoaja epäonnistuu tai saavuttaa rajan.
Sen pinottu RTK- ja Caveman-pakkaus leikkaa 15–95 % tokeneista ennen kuin pyynnöt lähtevät palvelimeltasi, mikä vähentää kustannuksia ja viivettä, samalla kun MCP-, A2A- ja monimodaaliset API:t pitävät edistyneet työnkulut toiminnassa. OmniRouten ajaminen omalla VPS:lläsi tarkoittaa, että API-avaimesi, reitityssääntösi ja käyttötietosi pysyvät hallinnassasi isännöidyn välityspalvelimen sijaan.
OmniRoute – tärkeimmät ominaisuudet
Yksi yhtenäinen päätepiste
Tarjoa yksi OpenAI-yhteensopiva API ja yhdistä Claude Code, Codex, Cursor, Cline tai Copilot ilman työkalukohtaista asennusta.
231+ palveluntarjoajaa
Reititä pyynnöt yli 231 mallintarjoajan kautta, mukaan lukien yli 50 ilmaista Claude-, GPT- ja Gemini-tasoa.
Älykäs automaattinen palautus
Yritä automaattisesti uudelleen toisella palveluntarjoajalla, kun yksi epäonnistuu, saavuttaa pyyntörajan tai palauttaa virheen, varmistaen agenttiesi toiminnan.
Tokenin pakkaus
Pinottu RTK- ja Caveman-pakkaus vähentää 15–95 % tokeneista pyyntöä kohden kustannusten alentamiseksi ja vastausten nopeuttamiseksi.
MCP ja multimodaalinen
Sisäänrakennetut MCP-, A2A- ja multimodaaliset API-rajapinnat mahdollistavat OmniRouten integroinnin agenttityökaluihin sekä kuva- tai äänityönkulkuihin.
OmniRoute – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.