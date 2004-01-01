OmniRoute on itse isännöity tekoälyyhdyskäytävä, joka yhdistää yli 230 mallintarjoajaa yhden OpenAI-yhteensopivan päätepisteen taakse. Osoita Claude Code, Codex, Cursor, Cline tai Copilot yhteen URL-osoitteeseen, ja OmniRoute reitittää jokaisen pyynnön parhaaseen saatavilla olevaan malliin – mukaan lukien kymmenet ilmaiset Claude-, GPT- ja Gemini-tasot – automaattisella varajärjestelmällä, kun palveluntarjoaja epäonnistuu tai saavuttaa rajan.

Sen pinottu RTK- ja Caveman-pakkaus leikkaa 15–95 % tokeneista ennen kuin pyynnöt lähtevät palvelimeltasi, mikä vähentää kustannuksia ja viivettä, samalla kun MCP-, A2A- ja monimodaaliset API:t pitävät edistyneet työnkulut toiminnassa. OmniRouten ajaminen omalla VPS:lläsi tarkoittaa, että API-avaimesi, reitityssääntösi ja käyttötietosi pysyvät hallinnassasi isännöidyn välityspalvelimen sijaan.