ArcadeDB on avoimen lähdekoodin monimallinen tietokantamoottori, joka on rakennettu äärimmäistä suorituskykyä varten eri tietomalleissa. Toisin kuin yksimalliset tietokannat, jotka pakottavat sinut valitsemaan graafi-, dokumentti- tai relaatiorakenteiden välillä, ArcadeDB käsittelee niitä kaikkia natiivisti – tallentaen ja kysellen graafisuhteita, dokumenttikokoelmia, avain-arvo-pareja, aikasarjoja, vektorisijoituksia ja paikkatietoja yhdessä moottorissa täydellä ACID-yhteensopivuudella.

OrientDB:n perustajan luoma ArcadeDB on rakennettu matalan tason Javalla, joka on optimoitu minimaaliseen roskienkeräykseen, mahdollistaen miljoonia tietuetoimintoja sekunnissa. Sisäänrakennettu ArcadeDB Studio -verkkokäyttöliittymä tarjoaa kyselyjen suorituksen, skeeman hallinnan ja graafien visualisoinnin – erillisiä asiakastyökaluja ei tarvita käyttöönoton jälkeen.