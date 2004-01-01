Ota ArcadeDB käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Tehokas monimallinen tietokanta, joka tukee graafi-, dokumentti-, avain-arvo-, aikasarja- ja vektoridataa yhdessä moottorissa.
ArcadeDB – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
ArcadeDB – mitä sillä voi rakentaa?
ArcadeDB on avoimen lähdekoodin monimallinen tietokantamoottori, joka on rakennettu äärimmäistä suorituskykyä varten eri tietomalleissa. Toisin kuin yksimalliset tietokannat, jotka pakottavat sinut valitsemaan graafi-, dokumentti- tai relaatiorakenteiden välillä, ArcadeDB käsittelee niitä kaikkia natiivisti – tallentaen ja kysellen graafisuhteita, dokumenttikokoelmia, avain-arvo-pareja, aikasarjoja, vektorisijoituksia ja paikkatietoja yhdessä moottorissa täydellä ACID-yhteensopivuudella.
OrientDB:n perustajan luoma ArcadeDB on rakennettu matalan tason Javalla, joka on optimoitu minimaaliseen roskienkeräykseen, mahdollistaen miljoonia tietuetoimintoja sekunnissa. Sisäänrakennettu ArcadeDB Studio -verkkokäyttöliittymä tarjoaa kyselyjen suorituksen, skeeman hallinnan ja graafien visualisoinnin – erillisiä asiakastyökaluja ei tarvita käyttöönoton jälkeen.
ArcadeDB – tärkeimmät ominaisuudet
Monimallinen tietomoottori
Tallenna ja kysy graafi-, dokumentti-, avain-arvo-, aikasarja- ja vektoridataa yhdessä tietokannassa vaihtamatta työkaluja tai synkronoimatta erillisiä tallennustiloja.
Seitsemän kyselykieltä
Kysely SQL:llä, Cypherilla, Apache Gremlinillä, GraphQLilla, MongoDB Query Language -kielellä, PromQL:llä tai Redis-protokollalla — käytä kieltä, joka sopii tietomalliisi.
ArcadeDB Studio
Sisäänrakennettu verkkokäyttöliittymä kyselyjen suorittamiseen, skeemojen hallintaan, graafidatan visualisointiin ja tietokannan hallinnointiin ilman ulkoisia asiakastyökaluja.
Vektorin samankaltaisuushaku
Natiivi vektorisijoitusten tallennus ja samankaltaisuushaku tekoäly- ja koneoppimistyökuormille operatiivisen datasi rinnalla.
ACID skaalautuvasti
Täysin ACID-yhteensopivat transaktiot käsittelevät miljoonia tietueita sekunnissa, sulautetuista Raspberry Pi -käyttöönotoista monisolmuklustereihin.
ArcadeDB – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.