Matrix Conduit on yksinkertainen, nopea ja luotettava Matrix-kotipalvelin, joka on kirjoitettu Rustilla. Se on suunniteltu kevyeksi vaihtoehdoksi Synapselle, ja se toimitetaan yhtenä binääritiedostona, jossa on sisäänrakennettu RocksDB-tietokanta. Tämä poistaa tarpeen PostgreSQL:lle tai muille ulkoisille palveluille ja pienentää merkittävästi oman chat-palvelimen pyörittämiseen tarvittavaa resurssien kulutusta.

Conduitin itseisännöinti VPS:llä antaa sinulle täyden omistusoikeuden viestihistoriaan, mediaan ja salausavaimiin, samalla kun se on edelleen yhteydessä globaaliin Matrix-verkkoon. Päästä päähän -salaus on oletuksena käytössä, ja mikä tahansa standardi Matrix-asiakasohjelma, kuten Element, FluffyChat tai Cinny, yhdistyy suoraan, joten yhteisösi voi jatkaa jo tuntemiensa työkalujen käyttöä.