Asenna Matrix Conduit yhdellä napsautuksella.
Kevyt Rust-pohjainen Matrix-kotipalvelin turvalliseen, federoituun keskusteluun minimaalisella resurssienkulutuksella.
Matrix Conduit – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Matrix Conduit – mitä sillä voi rakentaa?
Matrix Conduit on yksinkertainen, nopea ja luotettava Matrix-kotipalvelin, joka on kirjoitettu Rustilla. Se on suunniteltu kevyeksi vaihtoehdoksi Synapselle, ja se toimitetaan yhtenä binääritiedostona, jossa on sisäänrakennettu RocksDB-tietokanta. Tämä poistaa tarpeen PostgreSQL:lle tai muille ulkoisille palveluille ja pienentää merkittävästi oman chat-palvelimen pyörittämiseen tarvittavaa resurssien kulutusta.
Conduitin itseisännöinti VPS:llä antaa sinulle täyden omistusoikeuden viestihistoriaan, mediaan ja salausavaimiin, samalla kun se on edelleen yhteydessä globaaliin Matrix-verkkoon. Päästä päähän -salaus on oletuksena käytössä, ja mikä tahansa standardi Matrix-asiakasohjelma, kuten Element, FluffyChat tai Cinny, yhdistyy suoraan, joten yhteisösi voi jatkaa jo tuntemiensa työkalujen käyttöä.
Matrix Conduit – tärkeimmät ominaisuudet
Kevyt jalanjälki
Yksi Rust-binääri sisäänrakennetulla RocksDB-tallennustilalla pyörii mukavasti pienillä VPS-palvelinpaketeilla, joissa Synapse kamppailisi.
Päästä päähän -salaus
Yksityiset huoneet ja suorat viestit on salattu oletuksena, joten viestien sisältö pysyy lukukelvottomana kaikille muille paitsi niiden vastaanottajille.
Matrix-federaatio
Yhdistä käyttäjiin millä tahansa muulla Matrix-kotipalvelimella maailmanlaajuisesti avoimen Matrix-protokollan ja federaatioverkon kautta.
Ei ulkoista tietokantaa
Tallentaa kaikki tiedot sulautettuun RocksDB-instanssiin, poistaen PostgreSQL-asennuksen, virityksen ja varmuuskopioinnin monimutkaisuuden.
Tuetut vakioasiakkaat
Toimii Elementin, FluffyChatin, Cinnyn, Nhekon ja kaikkien muiden asiakasohjelmien kanssa, jotka käyttävät Matrixin asiakas-palvelin-rajapintaa.
Rekisteröintitunnuksen hallinta
Rajoita uusien tilien luomista jaetulla salaisella tunnuksella, jotta vain kutsumasi henkilöt voivat rekisteröityä palvelimellesi.
Matrix Conduit – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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