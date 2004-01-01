Ota Open Notebook käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
AI-pohjainen tietotyötila, joka yhdistää muistiinpanot, dokumenttien hallinnan ja kontekstuaalisen tekoälykeskustelun yhdessä itse isännöidyssä sovelluksessa.
Open Notebook – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Open Notebook – mitä sillä voi rakentaa?
Open Notebook on itse isännöity, tekoälyyn perustuva muistikirja-alusta, joka pitää kirjoituksesi, tutkimuksesi ja tekoälyavun yhdessä ympäristössä. Sen sijaan, että vaihtaisit asiakirjojen, keskusteluliittymien ja hajautettujen tiedostojärjestelmien välillä, Open Notebook luo yhden työtilan, jossa muistiinpanot, ladatut tiedostot ja tekoälykonteksti pysyvät yhteydessä – mikä helpottaa siirtymistä alustavista ideoista jäsenneltyyn dokumentaatioon menettämättä ajan myötä kertyvää tietoa.
Tämä käyttöönotto yhdistää Open Notebookin SurrealDB:hen pysyvää tallennusta varten, pitäen kaikki muistiinpanosi ja tekoälyvuorovaikutushistoriasi omassa infrastruktuurissasi. Itseisännöinti tarkoittaa, että tietosi eivät koskaan kulje kolmannen osapuolen SaaS-järjestelmien kautta, ja säilytät täyden hallinnan käyttöoikeuksista, varmuuskopioista ja säilytyksestä.
Open Notebook – tärkeimmät ominaisuudet
Yhtenäinen tekoälytyötila
Muistiinpanot ja tekoälykeskustelu jakavat saman kontekstin, joten avustaja hyödyntää todellisia asiakirjojasi pelkän yleistiedon sijaan.
SurrealDB Taustajärjestelmä
Oma SurrealDB-instanssi tarjoaa nopean, pysyvän tallennustilan muistiinpanoille, ladatuille tiedostoille ja tietokannan tilalle uudelleenkäynnistysten välillä.
Kontekstitietoinen apu
Kysy kysymyksiä omasta materiaalistasi ja saat vastauksia, jotka perustuvat jo kirjoittamiisi muistiinpanoihin ja asiakirjoihin.
Suunniteltu yksityiseksi
Kaikki tiedot pysyvät VPS-palvelimellasi — ei SaaS-synkronointia, ei kolmannen osapuolen pääsyä muistiinpanoihisi tai tekoälykeskusteluihisi.
Joustava tiedonhallinta
Soveltuu henkilökohtaisiin tutkimuspäiväkirjoihin, teknisiin käyttöohjeisiin, tuotesuunnitteluun ja pitkäaikaisiin tietokantoihin.
Open Notebook – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.