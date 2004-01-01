Open Notebook on itse isännöity, tekoälyyn perustuva muistikirja-alusta, joka pitää kirjoituksesi, tutkimuksesi ja tekoälyavun yhdessä ympäristössä. Sen sijaan, että vaihtaisit asiakirjojen, keskusteluliittymien ja hajautettujen tiedostojärjestelmien välillä, Open Notebook luo yhden työtilan, jossa muistiinpanot, ladatut tiedostot ja tekoälykonteksti pysyvät yhteydessä – mikä helpottaa siirtymistä alustavista ideoista jäsenneltyyn dokumentaatioon menettämättä ajan myötä kertyvää tietoa.

Tämä käyttöönotto yhdistää Open Notebookin SurrealDB:hen pysyvää tallennusta varten, pitäen kaikki muistiinpanosi ja tekoälyvuorovaikutushistoriasi omassa infrastruktuurissasi. Itseisännöinti tarkoittaa, että tietosi eivät koskaan kulje kolmannen osapuolen SaaS-järjestelmien kautta, ja säilytät täyden hallinnan käyttöoikeuksista, varmuuskopioista ja säilytyksestä.