Jopa 69 % alennus SkySend tuotteelle

Asenna SkySend yhden napsautuksen asennuksella.

Päästä päähän salattu, itse isännöitävä tiedostojen ja muistiinpanojen jakaminen nollatietoarkkitehtuurilla.

Julkaise sovelluksesi välittömästi
Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
5,49/kk
Valitse paketti
30 päivän tyytyväisyystakuu
Asenna SkySend yhden napsautuksen asennuksella.

SkySend – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99
7,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99
7,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

SkySend – mitä sillä voi rakentaa?

SkySend on minimalistinen, itsehostattava palvelu tiedostojen ja muistiinpanojen jakamiseen päästä päähän -salauksella. Tiedostot ja muistiinpanot salataan kokonaan selaimessa AES-256-GCM-salauksella ennen kuin ne koskaan saavuttavat palvelimen, joten palvelin tallentaa vain salattuja objekteja eikä sillä ole koskaan pääsyä salauksen purkuavaimeen. Palvelussa ei ole tilejä, telemetriaa eikä analytiikkaa.

SkySendin itsehostaus omalla VPS:lläsi pitää jaetun sisällön täysin hallinnassasi säilyttäen samalla nollatietosalausmenetelmän (zero-knowledge encryption) tarjoamat yksityisyystakuut. Mozilla Sendin ja PrivateBinin inspiroimana se käyttää moderneja tietoturvan perusosia, kuten HKDF-SHA256-avaimenjohdantaa ja Argon2id-salasanasuojausta, tarjotakseen nopean ja turvallisen vaihtoehdon kaupallisille tiedostonjakopalveluille.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

SkySend – tärkeimmät ominaisuudet

Nollatieto-salaus

AES-256-GCM-suoratoistosalaus suoritetaan kokonaan selaimessa, ja salauksen purkuavain on vain URL-fragmentissa eikä se koskaan saavuta palvelinta.

Tilejä ei tarvita

Lataa tiedostoja tai jaa muistiinpanoja välittömästi ilman rekisteröitymistä, telemetriaa tai seurantaa — jakolinkit toimivat kenelle tahansa vastaanottajalle ilman rekisteröitymistä.

Salatut muistiinpanot

Jaa tekstinpätkiä, salasanoja, koodia syntaksikorostuksella, Markdownia tai SSH-avaimia valinnaisella katselun jälkeen tuhoutumisella ja määritettävillä katselurajoituksilla.

Salasanasuojaus

Valinnainen Argon2id-salasanasuojaus muistivaikealla, GPU-kestävällä avaimenjohdannolla, joka suojaa jaettuun sisältöön kohdistuvilta raakaa voimaa käyttäviltä hyökkäyksiltä.

S3-yhteensopiva tallennustila

Valinnainen taustatuki Cloudflare R2:lle, AWS S3:lle, MinIO:lle, Hetznerille ja Wasabille, esivalmistelluilla URL-osoitteilla suoria latauksia varten, joilla valvotaan vanhenemista ja rajoituksia.

Konfiguroitava vanheneminen

Aseta latausrajat ja vanhenemisajat jokaiselle lataukselle, automaattisella vanhentuneiden merkintöjen poistolla ja sisäänrakennetulla hallintapaneelilla aktiivisten jakojen seurantaan.

SkySend – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
Aloita tästä
Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀

Noel
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Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.

Omkar
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Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.

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Kokeile ilman riskejä 30 päivän tyytyväisyystakuumme turvin. Katso lisätiedot hyvityskäytännöstämme.

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