Asenna SkySend yhden napsautuksen asennuksella.
Päästä päähän salattu, itse isännöitävä tiedostojen ja muistiinpanojen jakaminen nollatietoarkkitehtuurilla.
SkySend – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
SkySend – mitä sillä voi rakentaa?
SkySend on minimalistinen, itsehostattava palvelu tiedostojen ja muistiinpanojen jakamiseen päästä päähän -salauksella. Tiedostot ja muistiinpanot salataan kokonaan selaimessa AES-256-GCM-salauksella ennen kuin ne koskaan saavuttavat palvelimen, joten palvelin tallentaa vain salattuja objekteja eikä sillä ole koskaan pääsyä salauksen purkuavaimeen. Palvelussa ei ole tilejä, telemetriaa eikä analytiikkaa.
SkySendin itsehostaus omalla VPS:lläsi pitää jaetun sisällön täysin hallinnassasi säilyttäen samalla nollatietosalausmenetelmän (zero-knowledge encryption) tarjoamat yksityisyystakuut. Mozilla Sendin ja PrivateBinin inspiroimana se käyttää moderneja tietoturvan perusosia, kuten HKDF-SHA256-avaimenjohdantaa ja Argon2id-salasanasuojausta, tarjotakseen nopean ja turvallisen vaihtoehdon kaupallisille tiedostonjakopalveluille.
SkySend – tärkeimmät ominaisuudet
Nollatieto-salaus
AES-256-GCM-suoratoistosalaus suoritetaan kokonaan selaimessa, ja salauksen purkuavain on vain URL-fragmentissa eikä se koskaan saavuta palvelinta.
Tilejä ei tarvita
Lataa tiedostoja tai jaa muistiinpanoja välittömästi ilman rekisteröitymistä, telemetriaa tai seurantaa — jakolinkit toimivat kenelle tahansa vastaanottajalle ilman rekisteröitymistä.
Salatut muistiinpanot
Jaa tekstinpätkiä, salasanoja, koodia syntaksikorostuksella, Markdownia tai SSH-avaimia valinnaisella katselun jälkeen tuhoutumisella ja määritettävillä katselurajoituksilla.
Salasanasuojaus
Valinnainen Argon2id-salasanasuojaus muistivaikealla, GPU-kestävällä avaimenjohdannolla, joka suojaa jaettuun sisältöön kohdistuvilta raakaa voimaa käyttäviltä hyökkäyksiltä.
S3-yhteensopiva tallennustila
Valinnainen taustatuki Cloudflare R2:lle, AWS S3:lle, MinIO:lle, Hetznerille ja Wasabille, esivalmistelluilla URL-osoitteilla suoria latauksia varten, joilla valvotaan vanhenemista ja rajoituksia.
Konfiguroitava vanheneminen
Aseta latausrajat ja vanhenemisajat jokaiselle lataukselle, automaattisella vanhentuneiden merkintöjen poistolla ja sisäänrakennetulla hallintapaneelilla aktiivisten jakojen seurantaan.
SkySend – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
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