SkySend on minimalistinen, itsehostattava palvelu tiedostojen ja muistiinpanojen jakamiseen päästä päähän -salauksella. Tiedostot ja muistiinpanot salataan kokonaan selaimessa AES-256-GCM-salauksella ennen kuin ne koskaan saavuttavat palvelimen, joten palvelin tallentaa vain salattuja objekteja eikä sillä ole koskaan pääsyä salauksen purkuavaimeen. Palvelussa ei ole tilejä, telemetriaa eikä analytiikkaa.

SkySendin itsehostaus omalla VPS:lläsi pitää jaetun sisällön täysin hallinnassasi säilyttäen samalla nollatietosalausmenetelmän (zero-knowledge encryption) tarjoamat yksityisyystakuut. Mozilla Sendin ja PrivateBinin inspiroimana se käyttää moderneja tietoturvan perusosia, kuten HKDF-SHA256-avaimenjohdantaa ja Argon2id-salasanasuojausta, tarjotakseen nopean ja turvallisen vaihtoehdon kaupallisille tiedostonjakopalveluille.