Asenna WireGuard Easy yhdellä napsautuksella.
Verkkopohjainen WireGuard VPN -hallinta asiakasprofiilien luonnilla, QR-koodeilla ja reaaliaikaisilla liikennetilastoilla.
WireGuard Easy – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
WireGuard Easy – mitä sillä voi rakentaa?
WireGuard Easy on itseisännöity verkkokäyttöliittymä, joka tekee WireGuard VPN -palvelimen käyttöönotosta ja hallinnasta vaivatonta kaikille taitotasoille. Se tarjoaa hallintapaneelin asiakaskokoonpanojen luomiseen, QR-koodien luomiseen mobiiliasetuksia varten ja reaaliaikaisen liikenteen tilastojen seurantaan koskematta WireGuard CLI:hin.
WireGuard Easyn itseisännöinti VPS:llä antaa sinulle yksityisen VPN-palvelimen täysin hallinnassasi. WireGuardin moderni salaus ja kevyt ydinmoduuli tarjoavat huomattavasti nopeampia ja tehokkaampia tunneleita kuin OpenVPN tai IPSec, ja verkkokäyttöliittymä mahdollistaa asiakkaiden lisäämisen, poistamisen käytöstä tai poistamisen välittömästi ilman palvelimen uudelleenkäynnistystä.
WireGuard Easy – tärkeimmät ominaisuudet
Verkkopohjainen hallinta
Lisää, ota käyttöön, poista käytöstä ja poista VPN-asiakasohjelmia selaimen käyttöliittymästä käyttämättä WireGuardin komentoriviä.
QR-koodin määritys
Luo QR-koodeja jokaiselle asiakaskokoonpanolle skannattavaksi WireGuard-mobiilisovelluksella välitöntä yhteyden määritystä varten.
Reaaliaikaiset liikennetilastot
Valvo asiakaskohtaista kaistanleveyden käyttöä ja viimeksi nähtyjä aikaleimoja hallintapaneelista VPN-toiminnan seuraamiseksi.
Nopeat WireGuard-tunnelit
WireGuardin moderni kryptografia ja ytimen tason toteutus mahdollistavat nopeammat ja tehokkaammat VPN-tunnelit kuin OpenVPN.
Asiakkaan kokoonpanon vienti
Lataa asiakaskokoonpanotiedostot mille tahansa WireGuardia tukevalle laitteelle, mukaan lukien työpöytä-, mobiili- ja reititinasiakkaat.
WireGuard Easy – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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