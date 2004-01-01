WireGuard Easy on itseisännöity verkkokäyttöliittymä, joka tekee WireGuard VPN -palvelimen käyttöönotosta ja hallinnasta vaivatonta kaikille taitotasoille. Se tarjoaa hallintapaneelin asiakaskokoonpanojen luomiseen, QR-koodien luomiseen mobiiliasetuksia varten ja reaaliaikaisen liikenteen tilastojen seurantaan koskematta WireGuard CLI:hin.

WireGuard Easyn itseisännöinti VPS:llä antaa sinulle yksityisen VPN-palvelimen täysin hallinnassasi. WireGuardin moderni salaus ja kevyt ydinmoduuli tarjoavat huomattavasti nopeampia ja tehokkaampia tunneleita kuin OpenVPN tai IPSec, ja verkkokäyttöliittymä mahdollistaa asiakkaiden lisäämisen, poistamisen käytöstä tai poistamisen välittömästi ilman palvelimen uudelleenkäynnistystä.