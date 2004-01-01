Dashy on itse ylläpidettävä henkilökohtainen hallintapaneeli, joka tarjoaa sinulle kauniin, muokattavan kotisivun kaikille palveluillesi, sovelluksillesi ja kirjanmerkeillesi. Satojen sisäänrakennettujen kuvakkeiden, laajan widget-ekosysteemin ja visuaalisen konfigurointieditorin avulla voit rakentaa räätälöidyn käyttöliittymän muokkaamatta YAML-tiedostoja. Reaaliaikaiset tilatarkistukset valvovat palveluitasi jatkuvasti, joten tiedät aina, mikä on käynnissä ja toiminnassa.

Dashyn itse ylläpitäminen VPS:lläsi tarkoittaa, että hallintapaneelisi on käytettävissä 24/7 miltä tahansa laitteelta, ja kaikki konfigurointitiedot ovat hallinnassasi. Ei tilausmaksuja, ei käyttörajoituksia eikä kolmannen osapuolen pääsyä infrastruktuurisi topologiaan – vain nopea, yksityinen pääsy kaikkeen, mitä käytät.