Ota Dashy käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Erittäin mukautettava itse isännöity hallintapaneeli kaikkien palveluidesi, kirjanmerkkiesi ja widgettiesi järjestämiseen yhteen paikkaan.
Dashy – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Dashy – mitä sillä voi rakentaa?
Dashy on itse ylläpidettävä henkilökohtainen hallintapaneeli, joka tarjoaa sinulle kauniin, muokattavan kotisivun kaikille palveluillesi, sovelluksillesi ja kirjanmerkeillesi. Satojen sisäänrakennettujen kuvakkeiden, laajan widget-ekosysteemin ja visuaalisen konfigurointieditorin avulla voit rakentaa räätälöidyn käyttöliittymän muokkaamatta YAML-tiedostoja. Reaaliaikaiset tilatarkistukset valvovat palveluitasi jatkuvasti, joten tiedät aina, mikä on käynnissä ja toiminnassa.
Dashyn itse ylläpitäminen VPS:lläsi tarkoittaa, että hallintapaneelisi on käytettävissä 24/7 miltä tahansa laitteelta, ja kaikki konfigurointitiedot ovat hallinnassasi. Ei tilausmaksuja, ei käyttörajoituksia eikä kolmannen osapuolen pääsyä infrastruktuurisi topologiaan – vain nopea, yksityinen pääsy kaikkeen, mitä käytät.
Dashy – tärkeimmät ominaisuudet
Palvelun tilan valvonta
Tarkistaa jatkuvasti, ovatko palvelusi verkossa, ja näyttää reaaliaikaiset tilan ilmaisimet, jotta voit havaita katkokset yhdellä silmäyksellä.
Visuaalinen kokoonpanon muokkausohjelma
Muokkaa hallintapaneelin asettelua, osioita ja kohteita osoita ja napsauta -käyttöliittymän kautta koskematta YAML-määritystiedostoihin.
Rikas Widget-ekosysteemi
Lisää sääennusteita, RSS-syötteitä, järjestelmätilastoja, kelloja ja kymmeniä muita widgettejä muuttaaksesi hallintapaneelin tietokeskukseksi.
Laaja kuvakekirjasto
Sisältää yli 400 esikonfiguroitua palvelukuvaketta ja tukee mukautettuja kuvakkeita, pitäen hallintapaneelisi visuaalisesti yhtenäisenä ja helppokäyttöisenä.
Monisivutuki
Järjestä palvelut useille sivuille ja osioihin, jotta suurten sovellusmäärien hallinta olisi käytännöllistä ilman turhaa sotkua.
Dashy – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.