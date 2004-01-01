Asenna Faktory yhdellä klikkauksella.
Tehokas, kielestä riippumaton taustatyöpalvelin sisäänrakennetulla verkkokäyttöliittymällä töiden valvontaan ja hallintaan.
Faktory – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Faktory – mitä sillä voi rakentaa?
Faktory on itsenäinen taustatyöpalvelin, joka tuo tehokkaan työnkäsittelyn mihin tahansa ohjelmointikieleen. Se tarjoaa yksinkertaisen protokollapohjaisen käyttöliittymän, joten Rubylla, Go:lla, Pythonilla, JavaScriptillä, PHP:llä ja muilla kielillä kirjoitetut työntekijät voivat kaikki jakaa saman työinfrastruktuurin ilman, että he ovat sidottuja yhteen kieliekosysteemiin.
Faktoryn itseisännöinti VPS-palvelimellasi antaa sinulle täyden hallinnan työjonoihin, uudelleenyrityslogiikkaan ja suorituskykytietoihin. Sisäänrakennetun verkkokojelaudan avulla voit seurata suorituskykyä, tarkastella epäonnistuneita töitä ja hallita jonoja reaaliaikaisesti ilman lisätyökaluja.
Faktory – tärkeimmät ominaisuudet
Kielineutraali suunnittelu
Mikä tahansa kieli, jossa on Faktory-asiakaskirjasto, voi asettaa ja käsitellä töitä jonoon, mikä tekee integroinnista helppoa monikielisissä ympäristöissä.
Sisäänrakennettu verkkokojelauta
Seuraa jonojen syvyyksiä, työkuorman läpäisykykyä ja vikoja intuitiivisen, heti käyttövalmiin selainpohjaisen käyttöliittymän kautta.
Luotettava tehtävän jatkuvuus
Työt tallennetaan levylle käyttäen upotettua Redis-yhteensopivaa tallennustilaa, mikä varmistaa, ettei työtä katoa uudelleenkäynnistysten tai vikojen yhteydessä.
Automaattiset uudelleenyritykset
Epäonnistuneet työt yritetään automaattisesti uudelleen konfiguroitavilla uudelleenyritysaikatauluilla, mikä vähentää manuaalista puuttumista ohimenevien virheiden vuoksi.
Jonon priorisointi
Reititä työt nimettyihin jonoihin määritettävillä painoarvoilla, jotta korkean prioriteetin työt käsitellään aina ensin.
Faktory – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
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