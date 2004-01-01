Faktory on itsenäinen taustatyöpalvelin, joka tuo tehokkaan työnkäsittelyn mihin tahansa ohjelmointikieleen. Se tarjoaa yksinkertaisen protokollapohjaisen käyttöliittymän, joten Rubylla, Go:lla, Pythonilla, JavaScriptillä, PHP:llä ja muilla kielillä kirjoitetut työntekijät voivat kaikki jakaa saman työinfrastruktuurin ilman, että he ovat sidottuja yhteen kieliekosysteemiin.

Faktoryn itseisännöinti VPS-palvelimellasi antaa sinulle täyden hallinnan työjonoihin, uudelleenyrityslogiikkaan ja suorituskykytietoihin. Sisäänrakennetun verkkokojelaudan avulla voit seurata suorituskykyä, tarkastella epäonnistuneita töitä ja hallita jonoja reaaliaikaisesti ilman lisätyökaluja.