Asenna The Lounge yhden napsautuksen asennuksella.
Itseisännöity, aina päällä oleva IRC-asiakasohjelma, joka pitää sinut yhteydessä ja tallentaa koko viestihistoriasi kaikilla laitteilla.
The Lounge – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
The Lounge – mitä sillä voi rakentaa?
The Lounge on itse isännöity verkkopohjainen IRC-asiakasohjelma, joka toimii jatkuvana IRC-välityspalvelimena — pysyen yhteydessä verkkoihin 24/7, jotta et koskaan jää paitsi viesteistä. Se tallentaa täydellisen keskusteluhistorian ja synkronoi lukumerkit kaikilla laitteillasi responsiivisen selainkäyttöliittymän kautta.
The Loungen itse isännöinti VPS:llä antaa jokaiselle käyttäjälle pysyvän IRC-läsnäolon ilman erillistä BNC-palvelua. Se tukee useita käyttäjätilejä, SASL- ja LDAP-todennusta, push-ilmoituksia, linkkien esikatseluja ja samanaikaisia yhteyksiä useisiin IRC-verkkoihin.
The Lounge – tärkeimmät ominaisuudet
Aina päällä oleva yhteys
The Lounge pysyy yhteydessä IRC-verkkoihin 24/7 VPS-palvelimellasi, joten viestejä ei jää koskaan huomaamatta, vaikka laitteesi olisivat offline-tilassa.
Koko viestihistoria
Kaikki viestit tallennetaan palvelimelle ja synkronoidaan kaikille laitteille, mikä antaa sinulle täydellisen historian mistä tahansa selaimesta.
Moniverkkotuki
Yhdistä useisiin IRC-verkkoihin samanaikaisesti erillisillä tileillä jokaiselle käyttäjälle palvelimellasi.
Push-ilmoitukset
Vastaanota mobiili- ja työpöytäpush-ilmoituksia maininnoista ja suoraviesteistä pitämättä selainvälilehteä auki.
The Lounge – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
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