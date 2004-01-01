Reitti on itse isännöitävä sijainninseuranta- ja aikajanasovellus, joka tarjoaa sinulle yksityisen vaihtoehdon Google Aikajanalle. Tuo olemassa oleva historiasi Google Maps Aikajana -viennistä, GPX-tiedostoista ja GeoJSONista, tai syötä reaaliaikaisia sijainteja puhelinsovelluksista, kuten OwnTracks ja GPSLogger, rakentaaksesi jatkuvan tallenteen siitä, missä olet ollut.

Reitti tunnistaa automaattisesti merkittävät paikat ja matkat ja visualisoi ne interaktiivisella kartalla päivittäisten aikajanojen ja liiketilastojen kera. Koska kaikki toimii omalla palvelimellasi, yksityiskohtainen sijaintihistoriasi ei koskaan poistu infrastruktuuristasi eikä sitä koskaan hyödynnetä mainontaan. Tämä malli sisältää PostGIS-tietokannan paikkatietokyselyille, Redis-välimuistin ja pakatun karttatiilivälimuistin, joten koko pino toimii yhdessä heti käyttövalmiina.