Asenna Reitti yhdellä napsautuksella.
Itseisännöity sijainnin seuranta- ja aikajanan alusta, joka pitää liikehistoriasi yksityisenä Google Aikajanan vaihtoehtona.
Reitti – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Reitti – mitä sillä voi rakentaa?
Reitti on itse isännöitävä sijainninseuranta- ja aikajanasovellus, joka tarjoaa sinulle yksityisen vaihtoehdon Google Aikajanalle. Tuo olemassa oleva historiasi Google Maps Aikajana -viennistä, GPX-tiedostoista ja GeoJSONista, tai syötä reaaliaikaisia sijainteja puhelinsovelluksista, kuten OwnTracks ja GPSLogger, rakentaaksesi jatkuvan tallenteen siitä, missä olet ollut.
Reitti tunnistaa automaattisesti merkittävät paikat ja matkat ja visualisoi ne interaktiivisella kartalla päivittäisten aikajanojen ja liiketilastojen kera. Koska kaikki toimii omalla palvelimellasi, yksityiskohtainen sijaintihistoriasi ei koskaan poistu infrastruktuuristasi eikä sitä koskaan hyödynnetä mainontaan. Tämä malli sisältää PostGIS-tietokannan paikkatietokyselyille, Redis-välimuistin ja pakatun karttatiilivälimuistin, joten koko pino toimii yhdessä heti käyttövalmiina.
Reitti – tärkeimmät ominaisuudet
Monilähdetuonti
Tuo historiaa Google Mapsin aikajanan viennistä, GPX-tiedostoista ja GeoJSONista, tai suoratoista reaaliaikaista dataa OwnTracksista ja GPSLoggerista.
Automaattinen paikan tunnistus
Reitti analysoi raakapisteesi tunnistaakseen merkittäviä paikkoja ja vierailtuja sijainteja ilman manuaalista taggausta.
Matka- ja matkailunäkemykset
Liikkumiset on ryhmitelty matkoiksi etäisyyksien, kestojen ja kuljetustapojen mukaan, jotta aikajanasi näyttää päiväkirjalta.
Interaktiivinen kartta-aikajana
Selaa mitä tahansa päivää interaktiivisella kartalla, jossa on reitit, pysähdykset ja toimintasi aikajana.
Itse isännöity yksityisyys
Kaikki sijaintitiedot pysyvät omassa PostGIS-tietokannassasi, niitä ei koskaan jaeta Googlen kanssa eikä käytetä mainontaan.
Reitti – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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