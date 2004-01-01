Asenna SilverBullet yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin muistiinpanosovellus Markdown-tuella, reaaliaikaisilla kyselyillä ja laajennusjärjestelmällä, joka toimii selaimessasi.
SilverBullet – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
SilverBullet – mitä sillä voi rakentaa?
SilverBullet on avoimen lähdekoodin, itse isännöity muistiinpanosovellus, joka on rakennettu Markdownin ympärille ja suunniteltu henkilökohtaiseen tiedonhallintaan. Se toimii kokonaan selaimessasi progressiivisena verkkosovelluksena pitäen samalla kaikki tiedot omalla palvelimellasi — tarjoten sinulle offline-käytön, reaaliaikaiset kyselyt muistiinpanojesi poikki ja tehokkaan laajennusjärjestelmän laajennettavuutta varten.
SilverBulletin itse isännöinti VPS:lläsi tarkoittaa, että muistiinpanosi ovat aina käytettävissä miltä tahansa laitteelta, synkronoituvat reaaliaikaisesti ja tallennetaan yksityisesti luottamatta mihinkään pilvipohjaiseen muistiinpanopalveluun.
SilverBullet – tärkeimmät ominaisuudet
Live-kyselyt
Upota dynaamisia kyselyitä muistiinpanoihisi, jotka hakevat ja näyttävät tietoja koko tietokannastasi reaaliaikaisesti.
Plug-ekosysteemi
Laajenna toiminnallisuutta yhteisön laajennuksilla tehtäviin, kalentereihin, Git-synkronointiin, tekoälyn täydennykseen ja muuhun.
Offline-first PWA
Toimii offline-tilassa progressiivisena verkkosovelluksena — muokkaukset synkronoituvat automaattisesti, kun muodostat yhteyden uudelleen.
Markdown-natiivi
Kirjoita standardi-Markdownilla, jossa on wiki-tyylisiä linkkejä, tunnisteita ja etuosan metatietoja jäsenneltyä muistiinpanon tekemistä varten.
Komentopaletti
Näppäimistöllä ohjattava käyttöliittymä, jossa on vinokomennot ja komentopaletti nopeaa navigointia ja toimintoja varten.
SilverBullet – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
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