Asenna GoCD yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin jatkuvan toimituksen palvelin, jossa on tehokas putkistomallinnus, arvovirran kartoitus ja riippuvuuksien hallinta monimutkaisiin julkaisuprosesseihin.
GoCD – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
GoCD – mitä sillä voi rakentaa?
GoCD on ThoughtWorksin kehittämä jatkuvan toimituksen palvelin, joka ylittää perus-CI:n ja mallintaa koko ohjelmistotoimitusputken. Sen ydinvoima on kyky määritellä monimutkaisia putkia, joissa on fan-in- ja fan-out-riippuvuuksia, antaen tiimien kuvata tarkasti, miten koodi etenee commitista tuotantoon useiden vaiheiden, ympäristöjen ja rinnakkaisten polkujen kautta.
Arvovirta-karttanäkymä (Value Stream Map) antaa tiimeille reaaliaikaisen visualisoinnin jokaisesta rakennuksesta ja käyttöönotosta koko putkessa, mikä helpottaa pullonkaulojen tunnistamista ja minkä tahansa julkaisun tilan ymmärtämistä. GoCD toimii kevyellä palvelin- ja agenttiarkkitehtuurilla, joten rakennuskapasiteetti skaalautuu yksinkertaisesti lisäämällä agentteja. Itseisännöinti varmistaa, että putkikonfiguraatiosi, artefaktisi ja käyttöönottohistoriasi pysyvät täysin hallinnassasi.
GoCD – tärkeimmät ominaisuudet
Arvovirtakuvaus
Visualisoi jokainen koontiversio ja käyttöönotto koko putkilinjassa reaaliaikaisesti, ja näe pullonkaulat ja julkaisun tila välittömästi.
Putkimallinnus
Mallinna monimutkaiset fan-in- ja fan-out-riippuvuudet putkistojen välillä, jotta voit kuvata tarkasti, miten koodi virtaa commitista tuotantoon.
Rinnakkainen suoritus
Suorita useita vaiheita ja töitä rinnakkain putkilinjassa rakennusaikojen lyhentämiseksi ja infrastruktuurin käytön maksimoimiseksi.
Agenttipohjainen skaalaus
Lisää koontipalvelimia skaalataksesi kapasiteettia vaakasuunnassa – jokainen agentti noutaa työt palvelimelta ja suorittaa ne itsenäisesti.
Pipeline koodina
Tallenna putkilinjan kokoonpanot git-repositorioosi ja anna GoCD:n synkronoida ja soveltaa muutoksia automaattisesti jokaisella push-komennolla.
GoCD – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
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Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
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