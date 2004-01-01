GoCD on ThoughtWorksin kehittämä jatkuvan toimituksen palvelin, joka ylittää perus-CI:n ja mallintaa koko ohjelmistotoimitusputken. Sen ydinvoima on kyky määritellä monimutkaisia putkia, joissa on fan-in- ja fan-out-riippuvuuksia, antaen tiimien kuvata tarkasti, miten koodi etenee commitista tuotantoon useiden vaiheiden, ympäristöjen ja rinnakkaisten polkujen kautta.

Arvovirta-karttanäkymä (Value Stream Map) antaa tiimeille reaaliaikaisen visualisoinnin jokaisesta rakennuksesta ja käyttöönotosta koko putkessa, mikä helpottaa pullonkaulojen tunnistamista ja minkä tahansa julkaisun tilan ymmärtämistä. GoCD toimii kevyellä palvelin- ja agenttiarkkitehtuurilla, joten rakennuskapasiteetti skaalautuu yksinkertaisesti lisäämällä agentteja. Itseisännöinti varmistaa, että putkikonfiguraatiosi, artefaktisi ja käyttöönottohistoriasi pysyvät täysin hallinnassasi.