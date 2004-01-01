Asenna ScyllaDB yhdellä napsautuksella.
Korkean suorituskyvyn NoSQL-tietokanta, joka on suoraan yhteensopiva Apache Cassandran ja Amazon DynamoDB:n kanssa.
ScyllaDB – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
ScyllaDB – mitä sillä voi rakentaa?
ScyllaDB on avoimen lähdekoodin, hajautettu leveäsarakkeinen NoSQL-tietokanta, joka on kirjoitettu C++:lla Seastar shard-per-core -kehyksellä. Se tukee natiivisti Cassandra Query Language (CQL) -kieltä ja Amazon DynamoDB APIa, joten olemassa olevat Cassandra- ja DynamoDB-sovellukset yhdistyvät ilman koodimuutoksia samalla kun ne toimivat murto-osalla laitteistosta.
ScyllaDB:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa sovelluksille ennustettavan yhden numeron millisekunnin viiveen aikasarja-, IoT-, viestintä-, petosten havaitsemis- ja käyttäjäprofiilityökuormille — ilman toimintokohtaista hinnoittelua, luku-/kirjoituskapasiteettirajoituksia eikä toimittajalukitusta hallittuun Cassandra- tai DynamoDB-tasoon.
ScyllaDB – tärkeimmät ominaisuudet
Cassandra-yhteensopiva
Puhuu CQL:ää natiivisti ja tukee jokaista Cassandra-ajuria, joten olemassa olevat Cassandra-sovellukset yhdistyvät muuttamalla vain isäntäosoitetta.
DynamoDB API
Sisäänrakennettu Alternator-rajapinta hyväksyy Amazon DynamoDB -siirtoprotokollan, mikä mahdollistaa DynamoDB-asiakasohjelmien ajamisen muokkaamattomina itse isännöidyssä infrastruktuurissa.
Ydinkohtainen osiointimoottori
Seastar-kehys kiinnittää yhden sirpaleen kuhunkin suoritinytimeen lukitsematonta, jakamatonta suoritusta varten, joka kuormituksen alaisena hyödyntää kaikki ytimet täysin.
Sisäänrakennetut Prometheus-mittarit
Natiivi /metrics-päätepiste paljastaa satoja tietokannan sisäisiä tietoja Prometheuksen, Grafanan ja ScyllaDB Monitoring Stackin käyttöön.
Rivitasoinen valtuutus
CassandraAuthorizer valvoo avaruuksien, taulujen ja rivien roolikohtaisia käyttöoikeuksia, jotta jokainen sovellus muodostaa yhteyden pienimmällä vaaditulla käyttöoikeudella.
Lineaarisesti skaalautuva
Lisää solmuja skaalataksesi suorituskykyä ja tallennustilaa vaakasuunnassa — klusterit kattavat rutiininomaisesti kymmeniä solmuja, jotka käsittelevät miljoonia operaatioita sekunnissa.
ScyllaDB – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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