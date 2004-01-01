ScyllaDB on avoimen lähdekoodin, hajautettu leveäsarakkeinen NoSQL-tietokanta, joka on kirjoitettu C++:lla Seastar shard-per-core -kehyksellä. Se tukee natiivisti Cassandra Query Language (CQL) -kieltä ja Amazon DynamoDB APIa, joten olemassa olevat Cassandra- ja DynamoDB-sovellukset yhdistyvät ilman koodimuutoksia samalla kun ne toimivat murto-osalla laitteistosta.

ScyllaDB:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa sovelluksille ennustettavan yhden numeron millisekunnin viiveen aikasarja-, IoT-, viestintä-, petosten havaitsemis- ja käyttäjäprofiilityökuormille — ilman toimintokohtaista hinnoittelua, luku-/kirjoituskapasiteettirajoituksia eikä toimittajalukitusta hallittuun Cassandra- tai DynamoDB-tasoon.